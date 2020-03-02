Люксембург стал первой в мире страной с бесплатным общественным транспортом





В 2018 году власти Люксембурга заявили о намерении сделать весь общественный транспорт бесплатным. И вот в минувшие выходные это событие произошло — теперь официально: Люксембург стал первой страной в мире, где весь общественный транспорт является бесплатным.

Как и планировалось, с 29 февраля поезда (за исключением билетов в первый класс), автобусы (за исключением ночных рейсов) и трамваи стали бесплатными. Это впервые, когда общественный транспорт стал бесплатным на территории целой страны. Ранее такое практиковали только власти отдельных городов.

По замыслу властей, эта весьма оригинальная мера должна существенно разгрузить автомобильные дороги. То есть, да, пока небезызвестный Илон Маск создает целые компании (The Boring Company), чтобы строить сети подземных автомобильных тоннелях для объезда пробок (но и не только для этого) Люксембург просто делает общественный транспорт бесплатным.

Дело в том, что в Люксембурге, который является одним из самых маленьких независимых государств в Европе, одна из худших ситуаций с пробками в мире. В 2019 году в Люксембурге проживало 613 894 человека, что делает его одной из наиболее густонаселенных стран Европы (площадь государства — 2586,4 км²). Но примерно половина ежедневно приезжают в эту страну на работу из соседних государств — Бельгии, Франции и Германии. И именно этот фактор создает проблему пробок. Как отмечает BBC News, по густоте автомобилей Люксембург занимает первое место в Европе — более 650 машин на 1000 жителей.

Бесплатный ОТ, по плану правительства, должен мотивировать пересесть большинство с личных авто на автобусы и поезда. Также, по оценкам властей, пользуясь бесплатным ОТ, каждое домохозяйство будет экономить около 100 евро в год.

Продажи билетов на общественный транспорт в Люксембурге составляли около 41 миллиона евро в год — примерно 8% от всего бюджета. Компенсировать их планируют за счет других налогов.

В прошлом году в Люксембурге двухчасовой разовый билет стоил два евро, безлимитный на весь день — четыре евро, а годовой безлимит — 150 евро (4800 гривен). Для сравнения, в Киеве 12 безлимитных месячных проездных на четыре вида транспорта — 15 600 гривен.

Источник: msn.com