КГГА подтвердила запуск электронного билета Kyiv Smart Card — 1 апреля





С 1 апреля Киев упразднит раздельные месячные проездные билеты на разные виды общественного транспорта в пользу единой системы на все виды транспорта с ограничением количества поездок и без ограничения. Это следует из соответствующего проекта КГГА.

Для начало стоит вспомнить, что на эту же дату намечен полноценный запуск многострадального электронного билета Kyiv Smart Card. Так что можно считать это официальным подтверждением точной даты запуска Kyiv Smart Card, тогда как ранее назывался только месяц апрель. Если ничего не получится, то можно будет списать все на 1 апреля.

Сами тарифы останутся прежними: 8 гривен в случае приобретения разового билета и от 6,50 до 8 гривен в зависимости о количества поездок для синей электронной карточки.

Согласно проекту распоряжения, стоимость месячного проездного билета на проезд в автобусах, трамваях, троллейбусах, фуникулере и метрополитене без ограничения количества поездок будет составлять 1300 грн (650 грн при покупке на вторую половину месяца), для студентов вузов и ПТУ дневной формы обучения — 650 грн, для учеников дневной формы обучения — 325 грн (162,5 грн на вторую половину месяца).

Билеты с ограничением количества поездок в автобусах, трамваях, троллейбусах, фуникулере, метрополитене и в городской электричке будут стоить 290 грн на 46 поездок в течение месяца, 390 грн на 62 поездки, 575 грн на 92 поездки и 770 грн на 124 поездки. На вторую половину месяца эти билеты будут продаваться за 50% стоимости с ограничением на то же количеством поездок. Аналогичные билеты для студентов будут продаваться за половину стоимости, для учеников дневной формы обучения — 25% стоимости; например, школьный проездной с ограничением в 46 поездок в течение месяца будет стоить 72,5 грн. Также планируется ввести билеты на проезд в автобусах, трамваях, троллейбусах, фуникулере, метрополитене и в городской электричке без ограничения количества поездок сроком действия на 1-3 суток. В частности, такой билет на 24 часа будет стоить 100 грн, на 48 часов — 150 грн, на 72 часа — 200 грн. Срок действия поездок электронного билета — 12 месяцев с даты последней регистрации билета в системе учета оплаты проезда.

Фирменные «зеленые» карточки, судя по проекту приказа, с 1 апреля больше нельзя будет пополнить. При этом купленные до 31 марта поездки можно будет использовать еще год — до 31 марта 2021 года.

Источник: КГГА