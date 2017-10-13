Магазин Setapp (альтернатива Mac App Store) от украинских разработчиков насчитывает уже 100 приложений и получил ряд улучшений

В начале этого года компания MacPaw, офис которой расположен в Киеве, запустила сервис Setapp. Этот проект представляет собой альтернативу магазину Mac App Store для компьютеров Apple, но главное его отличие — это не покупка, а подписка на приложения. За $9,99 в месяц пользователь получает доступ ко всем программам, которые есть в Setapp. При этом в сервисе не будет рекламы, платных апгрейдов и покупок внутри приложений.

На момент запуска бета-теста (начало декабря 2016 года) в коллекции Setapp насчитывалось всего 47 приложений. Уже сейчас альтернативный магазин предлагает 100 приложений, и в ближайшие недели их количество будет ещё увеличено. По словам разработчиков, они интересовались у пользователей, какие приложения они хотели бы видеть в Setapp. После сбора информации они связывались с разработчиками этих программ и договаривались о сотрудничестве.

Как отмечают разработчики, развитие сервиса осуществляется не только за счёт увеличения количества доступных приложений. Улучшены также функциональные возможности. Изначально Setapp имел вид папки в Finder, заполненной приложениями. Искать нужное приложение в большом перечне было не очень удобно. Потому в Setapp появился персонализированная панель инструментов с поиском на основании тегов и возможностями предварительного просмотра. Вместе с тем, внедрена локализация на 4 языка: испанский, французский, немецкий и португальский (бразильский вариант).

Вместе с тем, в сервис добавлена умная система рекомендаций. Она использует алгоритмы на базе машинного обучения, чтобы предсказать, какие приложения могут понадобиться (или понравиться) пользователю. При этом анализируются уже установленные приложения, а затем предлагаются программы, которые установлены другими людьми вместе с этими. Также система может рекомендовать приложения, которые тематически связаны, или приложения, которые хорошо сочетаются. По мере использования Setapp точность подсказок будет возрастать.

Источник: Setapp