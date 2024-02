Пиковый онлайн Helldivers 2 в Steam достиг почти 460 тыс. одновременных игроков — шутер вошел в топ-20 за все время

Сервера Helldivers 2 трещат по всем швам из-за чрезмерной нагрузки — несмотря на все новая игра Arrowhead удерживается в топе продаж и продолжает ставить рекорды в Steam. Так, в ночь на 21 февраля проект взял планку в 457,6 тыс. одновременных игроков и вошел по этому показателю в топ-20 игр за всю историю Steam.

Helldivers 2 отметилась новым достижением спустя несколько часов после выхода патча для повышения стабильности серверной инфраструктуры. За последние сутки кооперативный шутер Sony оставил позади Sons of the Forest (414,3 тыс.) и Among Us (447,5 тыс.), и уже дышит в спину следующим конкурентам: Capcom Arcade 2nd Stadium (463,9 тыс.), Life is Strange 2 (468,7 тыс.) и Fallout 4 (472,9 тыс.).

Как уже неоднократно писалось, сама Helldivers 2 щедро пропитана сатирично-ностальгической атмосферой фильма «Звездный десант» Пола Верховена, так что неудивительно, что зрители на всей этой ностальгии бросились пересматривать вновь культовое SciFi конца 90-х. Собственно, на волне хайпа работа Пола Верховена заметно поднялась в рейтинге самых популярных фильмов на IMDb — за последние несколько дней фильм об истреблении гигантских инопланетных насекомых ради спасения Земли поднялась с 583 на 164 место.

На фоне проблем со стабильностью творческий директор Arrowhead Game Studios Йохан Пилестедт посоветовал игрокам пока не спешить с покупкой Helldivers 2, если свободных средств не хватает, и дождаться, когда разработчики достаточно увеличат максимальную вместимость серверов. На фоне трудностей с доступом рейтинг Helldivers 2 в Steam упал ниже 70% — сейчас он составляет 68% на основе 108 тыс. рецензий игроков.

Если вдруг пропустили, наш обзор Helldivers 2, где мы подробно рассказывали, что такого особенного в продолжении оригинальной Helldivers 2015 года.

