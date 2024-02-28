«Манкимен» ─ украинский трейлер экшена от создателей «Джона Уика»

Вскоре в украинский прокат выйдет экшен «Манкимен», основанный на одноименном рассказе актера и режиссера Дева Пателя. Его адаптировал для большого экрана сценарист Джон Колли («Хозяин морей: На краю земли»).

Фильм «Манкимен» рассказывает о мужчине с криминальным прошлым, который пытается приспособиться к жизни после тюрьмы. Зарабатывая на существование боями без правил, где он должен поддаваться более популярным бойцам, он понимает, что мир прогнил из-за корпоративной жадности и размывания духовных ценностей. Будучи жертвой безнаказанности власти и полиции, он надевает маску Ханумана — обезьяноподобного божества, которое является символом страха и наказания для преступников. Он объявляет войну коррупции и ее лидерам, которые когда-то убили его мать. Когда мир поглощает убийственная коррупция, безнаказанная полиция и продажные политики — одна маленькая искра способна сжечь всех.

Фильм стал дебютом в режиссуре для Дева Пателя. Продюсерами ленты выступил Джордан Пил («Ловушка», «Мы») и команда студии Thunder Road Безила Иванека, которая стоит за производством франшизы «Джон Уик». Главную роль в своем фильме Дев Патель («Лев», «Отель Мумбаи») исполнил лично. Одну из ведущих ролей также играет Шарлто Копли («Район №9», «Чародейка»).

Фильм «Манкимен» выйдет в прокат в кинотеатрах Украины с 18 апреля.

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