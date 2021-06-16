Марк Цукерберг пообещал поддержку Air Link (беспроводного соединения с ПК) для первого поколения Oculus Quest

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Глава Facebook Марк Цукерберг анонсировал следующее крупное обновление прошивки v30 для VR-гарнитур Quest 2 и отдельно упомянул о поддержке Air Link для первого поколения Oculus Quest, которая появится «‎скоро».‎

Технология Air Link позволяет играть в игры с ПК на Quest без провода — несколько месяцев назад ее включили для владельцев Oculus Quest 2 в рамках обновления v28. Ее доступность для владельцев оригинальных Oculus Quest до этого момента не была подтверждена.

Глава Facebook не уточнил, когда владельцы оригинальных Oculus Quest смогут воспользоваться преимуществами функции Air Link.

В коротком тизере обновления v30 для VR-гарнитур Quest 2 он продемонстрировал новые возможности многозадачности в Oculus Home (фирменная оболочка для работы в виртуальной среде) — в демо он открывает сразу три окна, воссоздавая обстановку, как при одновременном использовании трех изогнутых мониторов.

По данным UploadVR, апдейт v30 также включает возможность создавать более масштабные игровые зоны. С выходом обновления система Guardian сможет поддерживать игровые зоны площадью 15 х 15 м.

Когда именно выйдет обновление прошивки v30, не уточняется. Но Facebook, как известно, возлагает большие надежды на VR и AR, и не жалеет ресурсов. Ранее The Information сообщало, что в Facebook примерно пятая часть всех сотрудников сейчас занята проектами VR и AR.