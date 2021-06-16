Марк Цукерберг пообещал поддержку Air Link (беспроводного соединения с ПК) для первого поколения Oculus Quest
Глава Facebook Марк Цукерберг анонсировал следующее крупное обновление прошивки v30 для VR-гарнитур Quest 2 и отдельно упомянул о поддержке Air Link для первого поколения Oculus Quest, которая появится «скоро».
Технология Air Link позволяет играть в игры с ПК на Quest без провода — несколько месяцев назад ее включили для владельцев Oculus Quest 2 в рамках обновления v28. Ее доступность для владельцев оригинальных Oculus Quest до этого момента не была подтверждена.
Oculus анонсировала крупное обновление прошивки Quest 2 — нативная беспроводная связь с ПК, режим 120 Гц и виртуальные мониторы Infinite Office
Глава Facebook не уточнил, когда владельцы оригинальных Oculus Quest смогут воспользоваться преимуществами функции Air Link.
В коротком тизере обновления v30 для VR-гарнитур Quest 2 он продемонстрировал новые возможности многозадачности в Oculus Home (фирменная оболочка для работы в виртуальной среде) — в демо он открывает сразу три окна, воссоздавая обстановку, как при одновременном использовании трех изогнутых мониторов.
По данным UploadVR, апдейт v30 также включает возможность создавать более масштабные игровые зоны. С выходом обновления система Guardian сможет поддерживать игровые зоны площадью 15 х 15 м.
Когда именно выйдет обновление прошивки v30, не уточняется. Но Facebook, как известно, возлагает большие надежды на VR и AR, и не жалеет ресурсов. Ранее The Information сообщало, что в Facebook примерно пятая часть всех сотрудников сейчас занята проектами VR и AR.
The Information: В Facebook примерно пятая часть всех сотрудников сейчас занята проектами VR и AR