Oculus анонсировала крупное обновление прошивки Quest 2 — нативная беспроводная связь с ПК, режим 120 Гц и виртуальные мониторы Infinite Office

Oculus сообщила о выпуске крупного обновления прошивки для VR-гарнитур Quest 2 — апдейт v28 начнет распространяться в ближайшее время (сам процесс будет постепенным и займет какое-то время).

Одно из главных новшеств — функция Infinite Office, свежее дополнение к арсеналу оболочки Oculus Home для работы в виртуальной среде. Функциональность анонсировали на прошлогодней конференции Facebook Connect и изначально планировали запуск на зиму 2021-го. С ее помощью можно будет создавать виртуальные дисплеи перед глазами, но при этом не выпадать из реальности, а продолжать параллельно взаимодействовать с предметами на реальном письменном столе. Гарнитура Quest 2 также сможет воссоздать в виртуальном окружении клавиатуру Logitech K830. В будущем Facebook обещает расширить список совместимых клавиатур, которые можно будет оцифровать.

Функция носит статус экспериментальной, так что еще предстоит узнать, насколько реальность соотносится с ранее показанными впечатляющими визуализациями.

С обновлением прошивки Quest 2 также появится возможность потоковой передачи игр или приложений с настольного ПК по беспроводной сети. Oculus называет функциональность беспроводной потоковой передачи Air Link. Не путать с фирменной проводной технологией Oculus Link, позволяющей подключать гарнитуру к любому игровому компьютеру, достаточно мощному для запуска проектов виртуальной реальности, через USB-C. Для работы технологии потребуется стабильного и быстрого соединения Wi-Fi (5 ГГц) для приемлемого опыта (при этом конкретных требований производитель не предъявляет). В то же время оговаривается, что кабель Link по-прежнему будет обеспечивать наилучшее качество изображения. Air Link заработает после выхода обновления для настольного приложения Oculus.

В Facebook не исключили возможность расширения поддержки Air Link на оригинальную Quest в будущем, но сейчас разработчики «сфокусированы на оптимизации Air Link для Quest 2».

В свое время разработчик Гай Годин выпустил собственное ПО Virtual Desktop для оригинальной Quest, обеспечивающее возможность создавать виртуальные рабочие столы и без проводов транслировать игры и другой софт с ПК на гарнитуру. По сути, Infinite Office копирует Virtual Desktop, и ранее у разработчика были разногласия с Facebook, которая только в начале этого года сняла блокировку с его ПО Virtual Desktop.

В комментарии UploadVR Гай Годин прямо обвинил Facebook в краже идей, но при этом выразил уверенность, что Virtual Desktop еще долго будет оставаться востребованным ввиду более высокой стабильности по сравнению с фирменным ПО компании Марка Цукерберга.

И последнее по порядку, но не по важности улучшение — режим повышенной кадровой частоты 120 Гц. Изначально частота обновления на платформе была ограничена 72 Гц, но в конце 2020 года вышел патч, который добавил поддержку 90 Гц в главном меню и некоторых играх. Пока что никакой практической пользы от этих 120 Гц — они лишь опция в меню экспериментальных настроек. Главное меню продолжит будет работать в 90 Гц и опробовать 120 Гц можно будет только после того, как разработчики выпустят патчи с поддержкой 120 Гц. Но, возможно, томится в ожидании долго не придется: Гай Годин написал в твиттере, что у него уже готов патч для Virtual Desktop с поддержкой частотой 120 Гц.

Yep, the 120hz update is ready to roll out whenever the Quest 2 update lands

— Guy Godin (@VRDesktop) April 13, 2021