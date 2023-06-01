Новости Устройства 01.06.2023 в 18:22

Марк Цукерберг анонсировал гарнитуру Meta Quest 3 за $499

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Андрій Русанов

Автор сайта ITC.ua

Марк Цукерберг анонсировал гарнитуру Meta Quest 3 за $499

На видео в Instagram Марк Цукерберг показал гарнитуру смешанной реальности Meta Quest 3. Устройство будет стоить $499. Анонс является тизером – Meta подробно расскажет о гарнитуре 27 сентября во время конференции Connect.

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Презентация показывает наличие как минимум трех камер на передней панели для отображения окружающего реального мира. По словам Meta, Quest 3 улучшит естественное восприятие глубины и предоставит улучшенные возможности отображения графики.

 

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Допис, поширений Mark Zuckerberg (@zuck)

Meta Quest 3 будет укомплектована процессором Qualcomm следующего поколения. Заявлено, что новинка будет на 40% тоньше своего предшественника, Quest 2. Видео содержит немного деталей, но гарнитуру вполне можно рассмотреть.

Похоже, Марк Цукерберг решился на ранний анонс в стремлении опередить конкурента. На мероприятии WWDC, которое пройдет с 5 по 9 июня, Apple собирается представить собственную гарнитуру Apple Reality. По слухам, устройство будет значительно дороже и получит топовые технические характеристики. Ожидается и недорогая модель.

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Источник: CNBC


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