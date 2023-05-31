Гарнитура AR/VR Apple Reality получит экран яркостью более 5000 нит и плотностью пикселей 4000 PPI – аналитик Росс Янг

Известный аналитик дисплеев Росс Янг поделился некоторыми спецификациями гарнитуры дополненной/виртуальной реальности Apple, которая предположительно получит название Reality. Ранее ходили слухи о двух дисплеях 4K micro OLED, дающих общее разрешение 8K. По словам Янга, каждый из них получит диагональ 1,41 дюйма, плотность пикселей 4000 PPI и более 5000 нит яркости.

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You want more, I will give you more: Micro OLED specs for Apple’s AR/VR headset:

1.41″ in diagonal

4000 PPI

>5000 nits of brightness — Ross Young (@DSCCRoss) May 30, 2023

При столь высокой яркости гарнитура Apple с большим запасом сможет обеспечить просмотр контента HDR. Для сравнения, Meta Quest 2 имеет максимальную яркость около 100 нит, разрешение 1800 x 1920 на глаз, 1200 DPI и не способна демонстрировать HDR, а HoloLens 2 предлагает яркость 500 нит. Гарнитура PSVR 2 от Sony имеет яркость около 265 нит и для нее задекларирован HDR. Magic Leap 2, одна из самых известных гарнитур дополненной реальности, имеет яркость от 20 до 2000 нит. В прошлом году Марк Цукерберг демонстрировал прототип гарнитуры 20 000 нит, но она была огромной и не годилась для обычного использования.

Огромная яркость, вероятно, является пиковым значением и не ослепит пользователя. Большой запас яркости обеспечит хорошую контрастность, цветопередачу, лучшие блики и тени. Значение 5000 нит соответствует пиковой яркости топовых современных телевизоров OLED и Neo QLED. Такие характеристики объясняют цену устройства, которое по более ранним утечкам будет стоить $3000. Говорить о конкуренции с более дешевыми гарнитурами не приходится, но Apple всегда умела создавать собственные ниши для своих не самых дешевых продуктов.

Источник: MacRumors