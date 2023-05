Гарнитура AR/VR Apple Reality получит экран яркостью более 5000 нит и плотностью пикселей 4000 PPI – аналитик Росс Янг

Известный аналитик дисплеев Росс Янг поделился некоторыми спецификациями гарнитуры дополненной/виртуальной реальности Apple, которая предположительно получит название Reality. Ранее ходили слухи о двух дисплеях 4K micro OLED, дающих общее разрешение 8K. По словам Янга, каждый из них получит диагональ 1,41 дюйма, плотность пикселей 4000 PPI и более 5000 нит яркости.

You want more, I will give you more: Micro OLED specs for Apple’s AR/VR headset:

1.41″ in diagonal

4000 PPI

>5000 nits of brightness

— Ross Young (@DSCCRoss) May 30, 2023