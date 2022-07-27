VR-гарнитура Meta Quest 2 с 1 августа подорожает на $100 — до $400 за базовую модель со 128 ГБ памяти

Meta Platforms (материнская компания Facebook и Oculus) сообщила, что с 1 августа цена автономной VR-гарнитуры Quest 2 вырастет на $100 — до $400 и $500 по версиям со 128 ГБ и 256 ГБ встроенной памяти соответственно.

Гарнитура Meta Quest 2 (до ребрендинга в ноябре 2021 года — Oculus Quest 2) дебютировала в сентябре 2020 года в рамках мероприятия Facebook Connect 7. Сейчас Oculus Quest 2 остается безоговорочным лидером рынка — по крайней мере, если ориентироваться на Steam (доля 49,02%) и оценки аналитиков (15 млн. единиц по состоянию на июнь 2022 года). Сама Meta пока ни разу не делилась статистикой по продажам Oculus Quest 2, но относительно низкая стоимость сыграла здесь далеко не самую последнюю роль.

Уже с августа цены на Meta Quest 2 будут стартовать от $400. Стоимость аксессуаров для Quest 2 и восстановленных гарнитур также вырастет, но насколько они подорожают, пока неизвестно. В Meta объясняют такое решение увеличением затрат на производство и доставку продукции. Повышение цен позволит компании компенсировать дополнительные затраты, чтобы инвестировать в развитие направления и обеспечить его развитие в долгосрочной перспективе.

Кстати, владельцев VR-гарнитур Quest ждет еще одно важное изменение — с августа 2022 года они смогут отвязать устройства от аккаунта Facebook. Это спорное изменение компания ввела в 2020 году.

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Одновременно в Meta подтвердили планы до конца 2022 года выпустить следующую VR-гарнитуру премиум-класса — устройство Project Cambria, предназначенное, прежде всего, для работы. В начале мая Марк Цукерберг тизерил новинку в коротком видео с демонстрацией ряда возможностей устройства.

Meta продолжает активно инвестировать в развитие подразделения Reality Labs, которое отвечает за исследования в сфере виртуальной реальности и метавселенной — несмотря на то, что направление несет огромные затраты (2,96 миллиарда долларов за первый квартал 2022 года) и сталкивается с другими сложностями.