WWDC 2023: гарнитура Reality с xrOS, способная заменить iPhone, новые MacBook, масштабное обновление watchOS и другие планы Apple от Марка Гурмана

Конференция разработчиков Apple WWDC 2023, которая пройдет с 5 по 9 июня в Apple Park в Купертино, может стать одним из самых важных событий в истории компании – в Apple намерены провозгласить эру после iPhone с упором на смешанную реальность и сделать существующие устройства более привлекательными.

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Звездой шоу станет гарнитура XR, но на ежегодной конференции будут представлены и другие продукты: прежде всего, ноутбуки и обновления программного обеспечения. Новая watchOS 10 обещает стать самым масштабным обновлением платформы умных часов за всё время. Марк Гурман из Bloomberg имеет сведения о том, что Apple планирует представить:

Гарнитуру смешанной реальности Reality

Новую операционную систему xrOS

Комплект разработки ПО для гарнитур смешанной реальности

Новые модели MacBook

iOS 17

iPadOS 17

macOS 14

watchOS 10

Гарнитура Apple Reality

Reality станет первым продуктом Apple в новой категории товаров за много лет. По словам Гурмана, компания готовится к будущему за пределами iPhone и iPad. Устройство будет иметь четкое позиционирование для разработчиков, с описанием возможных сценариев использования. Большая часть конференции будет посвящена демонстрации встроенного магазина приложений Reality и сопутствующих инструментов.

Руководство компании считает, что запуск устройства будет медленным, но в конечном итоге оно сможет, ни много ни мало, заменить iPhone. В любом случае Reality вряд ли поступит в продажу в течение первых нескольких месяцев после презентации, что даст разработчикам время для создания приложений. Ранее Apple ранее намеревалась представить гарнитуру в марте – идея состояла в том, чтобы выпустить ее публично в сентябре. Июньский дебют и некоторое замедление производства Apple предполагают релиз не ранее рождественских праздников.

Компания уже работает над двумя новыми гарнитурами: высокопроизводительной версией и продуктом начального уровня, который сделает технологию более доступной.

Новые MacBook

У Apple в разработке есть несколько новых моделей ноутбуков: 15-дюймовый MacBook Air, обновленный 13-дюймовый MacBook Air, 13-дюймовый MacBook Pro начального уровня, обновленный 24-дюймовый iMac, первый Mac Pro с собственным чипом и обновлённые топовые MacBook Pro. Все они должны поступить в продажу либо в этом году, либо в начале 2024 года. По крайней мере некоторые из них будут анонсированы на WWDC 2023.

Модели, которые появятся в июне, скорее всего, не получат процессоров M3.

В документации Apple фигурируют устройства с восьмиядерным процессором, состоящим из 4 производительных и 4 энергоэффективных ядер, а также 10-ядерного графического чипа. Конфигурация включает 8 ГБ памяти. Новые ноутбуки не появятся быстро: в прошлом квартале Apple столкнулась с падением поставок Mac более чем на 40%, что стало самым резким падением за более чем 22 года.

Анонсы внутри анонсов

Плотное расписание WWDC делает маловероятными дополнительные анонсы Apple до июня. Презентации WWDC подготовят почву для будущих аппаратных релизов:

Обновление watchOS раскроет большое количество информации об Apple Watch 2023 года. Ожидаются минимальные аппаратные изменения, поэтому в центре внимания будет операционная система.

iPadOS 17 заложит программную основу для обновленных моделей iPad Pro с OLED-дисплеями, которые появятся в следующем году.

Вероятно, iOS 17 подготовит iPhone для загрузки приложений за пределами официального магазина, чтобы к следующему году они могли соответствовать новым европейским нормам.

Первые магазины Apple в Индии

Apple открывает несколько розничных магазинов в Индии на следующей неделе. Первый в стране магазин в комплексе Bandra Kurla, Мумбаи, откроется 18 апреля, второй, в районе Сакет в Нью-Дели – 20 апреля.

Ожидается, что Тим Кук будет присутствовать на обоих мероприятиях. Индия становится более важным регионом для Apple: страна приобрела более высокий статус как рынок продаж и перенимает часть производства из Китая.

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Падение выручки

В отчете Apple, который выйдет 4 мая, компания предупредит инвесторов о менее оптимистичных результатах второго квартала. Apple ожидает снижения продаж, примерно соответствующего декабрьскому периоду, когда выручка упала на 5%. Ожидается, что iPad и Mac столкнутся с особенно резким спадом, в то время как iPhone может несколько улучшить показатели, чему способствует устранение проблем в цепочке поставок.

Ушла из жизни глава отдела коммуникаций Apple Кэти Коттон, руководившая информационной стратегией компании в течение 18 лет. Она управляла имиджем Apple в прессе в годы возрождения компании.