Марк Цукерберг о Apple Vision Pro — «никакой магии, дорого и грустно»

На общекорпоративной встрече с сотрудниками Meta генеральный директор Марк Цукерберг прокомментировал недавний анонс гарнитуры смешанной реальности Vision Pro. По его словам, устройство Apple не представляет каких-либо крупных технологических прорывов, которые Meta «уже не исследовала». Также Цукерберг считает, что видение Apple того, как люди будут использовать устройство, «не соответствует действительности».
«Из того, что я увидел изначально, я бы сказал, что хорошая новость заключается в том, что у них нет никаких магических решений для любых ограничений законов физики, которые наши команды еще не исследовали и не придумали», — заявил Марк.
Дополнительно Марк Цукерберг указал на тот факт, что предстоящая гарнитура Meta Quest 3 будет намного дешевле – $499 по сравнению с ценой Vision Pro в $3499. Это даст Meta возможность охватить более широкую пользовательскую базу.
«Я думаю, что их анонс действительно демонстрирует разницу в ценностях и видении, которое наши компании привносят в это, что я считаю действительно важным», — сказал Цукерберг сотрудникам в штаб-квартире компании в Менло-Парке.
Глава Meta добавил, что гарнитура Quest сосредоточена на «людях, взаимодействующих по-новому и чувствующих себя ближе», а также на «том, чтобы быть активными и делать что-то».
«Напротив, каждая демонстрация, которую они показывали, была о человеке, сидящем на диване в одиночестве», — сказал он о выступлении Apple на WWDC 2023. «Я имею в виду, что это может быть видение будущего вычислительной техники, но это не то, что я хочу».
Отметим, Meta объявила о выпуске Quest 3 всего за несколько дней до анонса Apple Vision Pro, хотя устройство не поступит в продажу до осени. Meta уже давно пытается позиционировать себя как лидера в области виртуальной и дополненной реальности и вкладывает в это миллиарды долларов в год, что вызывает беспокойство у некоторых инвесторов. Появление гарнитуры Apple знаменует собой серьезную конкурентную угрозу.
Meta смогла добиться успеха в VR-играх и спортивных приложениях, но она испытывала проблемы с выходом на рынок более производительных устройств, к которому стремится Apple. Прошлогодняя Quest Pro в значительной степени рассматривался как провал.
Источник: The Verge