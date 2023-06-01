Новини Пристрої 01.06.2023 о 18:22

Марк Цукерберг анонсував гарнітуру Meta Quest 3 за $499

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Марк Цукерберг анонсував гарнітуру Meta Quest 3 за $499

На відео в Instagram Марк Цукерберг показав гарнітуру змішаної реальності Meta Quest 3. Пристрій буде коштувати $499. Анонс є тізером – Meta докладно розповість про гарнітуру 27 вересня під час конференції Connect.

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Презентація показує наявність як мінімум трьох камер на передній панелі для відображення навколишнього реального світу. За словами Meta, Quest 3 покращить природне сприйняття глибини та надасть покращені можливості відображення графіки.

 

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Допис, поширений Mark Zuckerberg (@zuck)

Meta Quest 3 буде оснащена процесором Qualcomm наступного покоління. Заявлено, що новинка буде на 40% тонша за свого попередника, Quest 2. Відео містить небагато деталей, але гарнітуру можна роздивитися.

Схоже, Марк Цукерберг наважився на ранній анонс у прагненні випередити конкурента. На заході WWDC, що пройде з 5 по 9 червня, Apple збирається представити власну гарнітуру Apple Reality. За чутками, пристрій буде значно дорожчим та отримає топові технічні характеристики. Очікується й недорога модель.

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Джерело: CNBC


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