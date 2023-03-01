«Тело — идеальное зарядное устройство». Отец сотового телефона Марти Купер считает, что будущие смартфоны будут вживлять в кожу людей

Инженер Марти Купер, которому приписывают изобретение первого мобильного телефона, в интервью CNBC на Всемирном мобильном конгрессе (MWC) в Барселоне заявил, что будущие смартфоны будут выглядеть как устройства, встроенные в кожу людей.

«Следующее поколение получит телефон, вживленный под кожу возле ушей», — сказал инженер.

Такие устройства не нужно заряжать, поскольку, как считает Купер, наше тело само по себе является идеальным зарядным устройством: «Когда вы едите пищу, ваше тело производит энергию, не правда ли?»

Видение Купера намекает на будущее, когда тела людей будут дополнены мощными микрочипами и датчиками. Несколько стартапов, в том числе Neuralink Илона Маска, уже разрабатывают интерфейсы, стремящиеся соединить человеческий мозг с компьютером.

Марти Купер считает, что современные смартфоны стали слишком сложными, имеют много приложений и экран, не соответствующий структуре человеческого лица.

«Каждый раз, когда я кому-то звоню по телефону без наушников, мне приходится держать этот плоский кусок материала возле наклоненной головы, держа руку в неудобном положении».

Чрезвычайное распространение смартфонов в нынешнее время привело к целому ряду серьезных проблем: от зависимости от соцсетей к нарушениям конфиденциальности, считает Купер. Вместе с тем инженер прогнозирует оптимистическое будущее с лучшими технологиями в области образования и медицины.

«Я твердо верю в человечество. Смотрю на историю и все достижения в технологиях — каким-то образом люди это сделали, — говорит Марти.

На MWC Купер получил особую награду, посвященную 50-летию с момента первого звонка со сотового телефона. Марти Купер, стоя на Шестой авеню 3 апреля 1973 года, позвонил своему конкуренту в AT&T с помощью Motorola DynaTAC 8000X.

Он говорит, что никогда не мог вообразить, что сегодня телефоны станут портативными компьютерами.