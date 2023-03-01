«Тело — идеальное зарядное устройство». Отец сотового телефона Марти Купер считает, что будущие смартфоны будут вживлять в кожу людей

Инженер Марти Купер, которому приписывают изобретение первого мобильного телефона, в интервью CNBC на Всемирном мобильном конгрессе (MWC) в Барселоне заявил, что будущие смартфоны будут выглядеть как устройства, встроенные в кожу людей.
«Следующее поколение получит телефон, вживленный под кожу возле ушей», — сказал инженер.
Такие устройства не нужно заряжать, поскольку, как считает Купер, наше тело само по себе является идеальным зарядным устройством: «Когда вы едите пищу, ваше тело производит энергию, не правда ли?»
Видение Купера намекает на будущее, когда тела людей будут дополнены мощными микрочипами и датчиками. Несколько стартапов, в том числе Neuralink Илона Маска, уже разрабатывают интерфейсы, стремящиеся соединить человеческий мозг с компьютером.
Стартап Synchron разработал безопасный интерфейс для общения «силой мысли» — его вживляют в мозг через кровеносные сосуды
Марти Купер считает, что современные смартфоны стали слишком сложными, имеют много приложений и экран, не соответствующий структуре человеческого лица.
«Каждый раз, когда я кому-то звоню по телефону без наушников, мне приходится держать этот плоский кусок материала возле наклоненной головы, держа руку в неудобном положении».
Чрезвычайное распространение смартфонов в нынешнее время привело к целому ряду серьезных проблем: от зависимости от соцсетей к нарушениям конфиденциальности, считает Купер. Вместе с тем инженер прогнозирует оптимистическое будущее с лучшими технологиями в области образования и медицины.
«Я твердо верю в человечество. Смотрю на историю и все достижения в технологиях — каким-то образом люди это сделали, — говорит Марти.
На MWC Купер получил особую награду, посвященную 50-летию с момента первого звонка со сотового телефона. Марти Купер, стоя на Шестой авеню 3 апреля 1973 года, позвонил своему конкуренту в AT&T с помощью Motorola DynaTAC 8000X.
Он говорит, что никогда не мог вообразить, что сегодня телефоны станут портативными компьютерами.
«50 лет назад было действительно примитивное время. Не было Интернета, не было больших интегральных схем, не было цифровых камер. Идея, что однажды ваш телефон станет фотоаппаратом и энциклопедией, никогда не приходила нам в голову», — сказал Купер.
«Это действительно опасно». Основатель Всемирной паутины Тим Бернерс-Ли сравнил криптовалюту с азартными играми и пузырем доткомов