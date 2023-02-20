«Это действительно опасно». Основатель Всемирной паутины Тим Бернерс-Ли сравнил криптовалюту с азартными играми и пузырем доткомов

Еще один публичный деятель раскритиковал цифровые валюты — на этот раз своими мыслями о криптовалюте поделился веб-изобретатель Тим Бернерс-Ли, в подкасте CNBC «Beyond The Valley».

Бернерс-Ли подчеркнул, что криптовалюта «носит спекулятивный характер» и сравнил ее с пузырем доткомов — экономическим пузырем конца 1990-х годов, когда компании пытались увеличить свои акции и поощрить инвестиции, добавляя .com к именам (цены многих акций резко выросли перед тем, как в 2000 году пузырь лопнул).

«Очевидно, это действительно опасно. Это похоже на удовольствие от азартных игр. Инвестиции в определенные вещи, сугубо спекулятивные — это не то, на что я хочу тратить свое время», — сказал Бернерс-Ли CNBC.

Однако комментарии основателя WWW о криптовалютах не были исключительно негативными — Тим подчеркнул пользу цифровых валют для денежных переводов, в случае если они конвертируются в фиатную валюту сразу после получения.

Среди других известных критиков криптовалюты — основатель Microsoft Билл Гейтс, который в прошлом году сказал, что цифровые валюты на 100% основаны на «теории большого дурака». Бизнесмен предупредил, что инвесторы должны быть более осведомлены о нестабильности цен и не должны инвестировать, учитывая, например, твиты Илона Маска. В 2018 году Гейтс заявлял, что криптовалюта используется для покупки наркотиков, что делает ее редкой технологией, которая прямо приводит к смерти.

Инвестор Уоррен Баффет, CEO и глава правления Berkshire Hathaway, говорил, что «биткоин — это крысиный яд в квадрате» и он не заплатит за него даже $25.

Давний партнер Баффета и вице-президент Berkshire Hathaway Чарли Мангер называл криптовалюту «злом», потому что она, мол, подрывает целостность и стабильность финансовой системы США. Он также добавил, что держать цифровые активы «тупо» и предполагал, что их стоимость со временем упадет до нуля. В случае, если кто-то до конца не понял отношение 99-летнего Мангера к криптовалюте — он дополнительно обозвал ее «венерической болезнью».

Прошлогодняя криптозима привела к действительно кошмарному 2022 году для инвесторов и компаний, однако в начале 2023-го флагманский криптоактив, похоже, восстановился. Биткоин вырос на 50%, поднявшись до $25 000 — самого высокого показателя с августа.

Источник: Techspot