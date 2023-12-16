Массовые настольные ПК теперь поддерживают 256 ГБ ОЗУ. ASRock и MSI представили матплаты, а Kingston – память.

ASRock и MSI объявили, что их пользовательские материнские платы теперь поддерживают оперативную память DDR5 64 ГБ в каждом слоте DIMM – до 256 ГБ на четыре слота и 128 ГБ на два.

MSI не сообщает, какие именно ее материнские платы поддерживают DDR5 64 ГБ. На снимке экрана MSI показаны результаты CPU-Z с использованием платы PRO X670-P Wi-FI. ASRock показала платы X670E-Taichi и Z790 Nova Wi-Fi. Что любопытно, ASRock демонстрирует процессор AMD Ryzen 7 8700G с материнской платой X670E.

Оба производителя материнских плат используют комплекты памяти Kingston Fury Renegade KF560C36-64 64 ГБ x 4 с микросхемами DDR5 производства Micron. Эти наборы поддерживают профили EXPO и XMP 3.0 до 6000 МТ/с с задержкой 36-38-38 и питанием 1,350 В.

Поддержка DDR5 64 ГБ стала возможна благодаря техпроцессу Micron 1-Beta, который обеспечивает более высокую производительность, повышенную плотность битов и лучшую энергоэффективность. Новая разработка изначально была разработана для мобильных чипов LPDDR5X.

Хотя MSI и ASRock стали первыми объявившими об этом, можно с уверенностью сказать, что другие производители материнских плат с чипсетами AMD X670E и Z790 имеют возможность для поддержки модулей DDR5 64 ГБ. Также возможно расширение поддержки на X670.

Источник: Tom’s Hardware