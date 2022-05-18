Mastercard тестирует технологию распознавания лиц для подтверждения платежей в супермаркетах

Компания Mastercard приступила к тестированию системы биометрической оплаты для обычных магазинов. Она подразумевает подтверждение оплаты путём распознавания лиц, а не использования бесконтактных карт, смартфонов или PIN-кодов.

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Компания заявляет, что её программа Biometric Checkout Program позволит сканировать лицо покупателя при помощи мобильного приложения продавца. Затем полученное изображение сопоставляется с фотографией, хранящейся в файле банковской карты. Эта технология сравнима с методом биометрической идентификации FaceID, который используется в смартфонах Apple iPhone для разблокировки устройства или подтверждения платежей.

Mastercard запустила пилотную программу в пяти супермаркетах St Marche в Сан-Паулу, Бразилия. Магазины будут использовать приложение, разработанное бразильским стартапом Payface. В плане аппаратного обеспечения Mastercard работает с такими компаниями, как NEC и Fujitsu General. В скором времени компания планирует выйти на международный рынок.

Также отмечается, что в разработке находятся дополнительные функции, которые могут использовать эту технологию. Уже начинаются исследования в сфере проверки возраста при покупке товаров с ограниченным доступом.

Источник: bloomberg