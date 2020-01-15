Mazda искусственно ограничила характеристики электродвигателя кроссовера Mazda MX-30, чтобы он вел себя на дороге как типичный ДВС-автомобиль





В самом конце прошлого года японский автопроизводитель Mazda отметился весьма спорным объяснением небольшой емкости батареи электромобиля Mazda MX-30 (якобы, электромобили с большим запасом хода для экологии хуже дизельных авто). Чуть позже представители компании сделали еще более странное заявление.

В частности, во время тест-драйва электромобиля в Португалии глава европейского исследовательского подразделения Mazda Кристиан Шульце заявил, что помимо сознательного снижения емкости батареи до 35,5 кВтч (запас хода 210 км по циклу WLTP), инженеры компании также искусственно ограничили… крутящий момент электродвигателя. И сделано это было для того, чтобы электрокроссовер MX-30 вел себя на дороге как ДВС-автомобиль, а не как электромобиль.

Свое решение в Mazda объяснили заботой о консервативных водителях, для которых миграция с ДВС на электромобили может быть чересчур драматичной из-за непривычно высокой динамики последних. Трудно предположить, что никто не рассказал японским инженерам о возможности использовать «софтовый» эко-режим, который искусственно придушил бы динамику электродвигателя нажатием одной кнопки. И тем не менее, они решили ввести ограничение для всех, вместо того, чтобы предусмотреть несколько переключаемых режимов (Eco, Normal, Sport) для разных классов водителей.

Напомним, что Mazda MX-30 оснащается единственным электродвигателем с мощностью 105 кВт (142 л.с.) и крутящим моментом всего 264 Нм. В результате этот электромобиль разгоняется до 100 км/ч примерно за 9 секунд, что неплохо для ДВС-автомобиля, но не слишком хорошо для электромобиля.

Для сравнения, начальная версия Tesla Model 3 оснащается одним двигателем мощностью 250 кВт (340 л.с.) и крутящим моментом 450 Нм, чего достаточно для разгона до первой «сотни» за 5,6 секунды. Самая мощная версия AWD Performance с двумя двигателями с суммарной мощностью 430 кВт (580 л.с.) и крутящим моментом 650 Нм разгоняется до 100 км/ч за 3,4 секунды.

Источник: Engadget