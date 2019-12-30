«Дальнобойные электромобили хуже дизельных авто». Mazda объяснила скромную емкость аккумулятора электрокроссовера Mazda MX-30 заботой об экологии





Представленный на недавнем Токийском автошоу серийный электрический кроссовер Mazda MX-30 оснащается аккумуляторной батареей емкостью всего 35,5 кВт⋅ч (запас хода порядка 210 км по циклу WLTP), что, мягко говоря, выглядит весьма печально в сравнении с конкурентами. Собственно, достаточно вспомнить, что лидер рынка Tesla предлагает в топовых версиях Model X и Model S аккумуляторы на 100 кВт⋅ч (в итоге даже бюджетная Model 3 может получить долгожданную дальнобойную версию), а грядущий спорткар Tesla Roadster 2, как ожидается, предложит целых 200 кВт•ч. В недавнем разговоре с Automotive News глава европейского исследовательского подразделения Mazda Кристиан Шульце дал весьма странное объяснение этой ситуации. В частности, он объяснил установку аккумулятора скромной емкости… заботой об экологии.

Проявление экологической «ответственности» заключается в том, чтобы уровень выбросов CO 2 (включая производство и потребление энергии) примерно соответствовал показателю дизельнього хетчбэка Mazda 3 в течение всего периода его службы при условии замены аккумулятора через 100 000 миль пути.

Ссылаясь на результаты внутреннего исследования Mazda по выбросам CO 2, в долгосрочной перспективе негативное влияние дальнобойных электромобилей (тех, что оснащаются батареями рекордно высокой емкости) еще больше, чем у дизельных машин. Проведя соответствующие расчеты, Mazda определила, что аккумуляторная батарея на 95 кВт•ч (почти как у топовых Tesla Model S и Model X) требует выброса большего объема CO 2 из-за своей высокой емкости (производство и утилизация также оставляют углеродный след), причем в случае замены негативное воздействие на природу соразмерно усиливается.

Вот только Mazda сделала оценку на основании средних показателях европейской генерации электроэнергии 2016 года. Кроме того, в своих расчетах Mazda упустила несколько важных моментов. Например, если автовладелец проживает в районе, работающем на энергии с нулевым уровнем выбросов, или Mazda производит батареи на аналогичных предприятиях, работающих от зеленой энергии, углеродный след будет значительно ниже. Также автопроизводитель предполагает, что с 2016 года энергетический баланс особо не изменился (хотя даже ЕС за последние три года произошли существенные изменения) и не изменится в ближайшем будущем.

С учетом вышесказанного предоставленная Mazda оценка выглядит, мягко говоря, не очень убедительной, а все эти объяснения больше похожи на нелепые отговорки, аналогичные недавним заявлениям Honda и Ferrari. Никто не говорит, что популяризация электромобилей на аккумуляторных батареях ничем не грозит для экологии. Как и во всем, определенные риски и вызовы есть, но зачастую многие пытаются представить ситуацию в выгодном для себя свете и приукрашивают все в разы. И вместо того, чтобы двигать прогресс вперед и искать другие, более инновационные пути сокращения выбросов CO 2 , Mazda, по сути, выбирает более легкий путь и сдерживает инновации, рискуя в итоге остаться не у дел.

Источник: и Engadget