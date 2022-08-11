McDonald’s анонсировал поэтапное открытие ресторанов в Украине — сначала Киев и западные области

Украинские рестораны сети быстрого питания McDonald’s будут открываться поэтапно — первыми откроются заведения в Киеве и на западе Украины, сообщила пресс-служба компании.

Крупнейшая в мире сеть заведений быстрого питания приостановила работу после 24 февраля по соображениям безопасности . В июне стало известно, что украинские дипломаты убеждают McDonald’s возобновить работу в Украине, а впоследствии руководитель одного из киевских ресторанов McDonald’s на условиях анонимности сообщил, что открытие заведений может начаться с августа при условии согласования всех вопросов безопасности. И вот McDonald’s публично сообщил о постепенном возобновлении работы заведений в Украине.

McDonald’s подготовит поэтапный план возобновления работы некоторых ресторанов в Киеве и на западе Украины, где другие бизнесы безопасно возобновили работу.

«После длительных консультаций и обсуждений с украинскими должностными лицами, поставщиками и специалистами по безопасности, а также учитывая просьбы наших сотрудников вернуться к работе, мы решили ввести поэтапный план возобновления работы некоторых ресторанов в Киеве и на западе Украины, где другие бизнесы безопасно возобновили работу ». по официальному заявлению McDonald’s

Неделю тому назад в украинском офисе McDonald’s опровергали планы об открытии ресторанов в августе. Когда именно украинцы смогут снова ходить в рестораны McDonald’s, пока не сообщается. В McDonald’s лишь отмечают, что подготовка к этому будет продолжаться в течение нескольких следующих месяцев.

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В течение нескольких следующих месяцев мы с партнерами будем заниматься восстановлением цепей поставок продуктов в рестораны, подготовкой ресторанов к обслуживанию клиентов, возвращением команды ресторанов и сотрудников в рабочую среду, а также внедрением расширенных процедур и протоколов для обеспечения безопасности наших людей и клиентов» по официальному заявлению McDonald’s

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба приветствовал решение McDonald’s по возобновлению бизнеса в Украине.

«Подготовка к непосредственному открытию дверей ресторанов займет еще некоторое время. Но главное, что есть политическое решение: Мак возвращается». Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

Над этими задачами работает команда украинского рынка во главе с Юлией Бадритдиновой, которая с 1 августа стала гендиректором McDonald’s на трех рынках — Украине, Чехии и Словакии.

В системе McDonald’s более 40 000 ресторанов, а в Украине — 107. На второй месяц войны McDonald’s реорганизовала команду в Украине в крупную волонтерскую организацию, которая с тех пор не прекращала работать по нескольким направлениям и помогать другим украинцам. В то же время, McDonald’s не прекращала выплачивать зарплату более 10 000 сотрудников в Украине.

Как уже отмечалось в предыдущих сообщениях, McDonald’s занимает особое место в жизни многих украинцев — первый МакДональдз в Украине открылся 24 мая 1997 года и недавно сеть праздновала свое 25-летие в стране. У многих за эти годы сформировались своего рода ритуалы и традиции, связанные с McDonald’s.

Также остается вспомнить, что ранее McDonald’s решил полностью уйти из россии и продать весь бизнес после 32 лет работы — это решение, которое вызывает особое уважение, было принято из-за полномасштабной войны, развязанной рф против Украины.