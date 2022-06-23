McDonald’s готується до відновлення роботи в Україні — відкриття закладів може початися з серпня

Наприкінці минулого тижня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що МЗС веде перемовини з головним офісом McDonald’s та урядом Сполучених Штатів щодо можливості відновлення роботи в Україні. Тепер стало відомою, що відкриття закладів може початися з серпня — за умови, якщо будуть узгоджені питання безпеки. Про це в інтерв’ю Forbes розповів керівник одного з київських ресторанів McDonald’s на умовах анонімності.

СЕО української мережі McDonald’s Юлія Бадрітдінова розповіла, що наразі компанія працює над оновленням протоколів безпеки. Цей процес, поміж іншого, включає перегляд кожної локації на предмет наявності поряд бомбосховищ. Менеджерка підтвердила, що McDonald’s не буде працювати під час повітряних тривог — ресторани терміново зачинятимуться одразу після ввімкнення сирен.

Юлія Бадрітдінова пояснила, що це само по собі є досить непростим процесом, оскільки ресторан — це мінізавод зі складним обладнанням і великою кількістю відвідувачів.

Водночас є проблеми з ланцюжком постачань — через зруйновану інфраструктуру є певна категорія продуктів, які доведеться закупати в інших регіонах чи країнах. В тексті згадується пакування, чи соки тривалого зберігання та соуси.

Ще один напрямок, який зараз займається мережа — тренінги для відновлення знань і навичок людей, а також тренінги для роботи з ПТСР, оскільки дуже багато українців пережили реальні жахи війни.

McDonald’s продовжує платити заробітну плату всьому персоналу в Україні, а також зберегла всі додаткові блага — медична страховка, службовий автомобіль, додаткові виплати. За словами Юлії Бадрітдінової, виплати відбуваються з корпоративного рахунку і це десятки мільйонів доларів за ці місяці для команди, в якій більш ніж 10 000 людей.

У McDonaldʼs внаслідок обстрілів російських окупантів постраждало девʼять ресторанів. У різній мірі, які планують ремонтувати. До деяких із них на територіях, де продовжуються бойові дії, компанія ще не мала змоги потрапити, тому не може точно оцінити збитки.

В системі McDonald’s понад 40 000 ресторанів, а в Україні — 107.

На другий місяць війни McDonald’s реорганізувала команду в Україні у велику волонтерську організацію, яка зараз працює за декількома напрямками та допомагає іншим українцям.