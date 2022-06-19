McDonald’s в Україні — уряд домовляється з американським офісом про відновлення роботи мережі

Уряд веде переговори з McDonald’s щодо можливості відновлення роботи в Україні — найбільша у світі мережа закладів швидкого харчування призупинила роботу після 24 лютого з міркувань безпеки. Обнадійливу для усіх поціновувачів Біг-Маків та інших смаколиків з МакДо новину повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Сьогодні, 19 червня, в Україні та усьому цивілізованому світі святкують День батька. Міністр долучився до вітань та відзначив, що йому дуже не вистачає можливості ощасливити дітей походом в МакДо або замовленням з нього.

В МЗС твердо переконані, що нині є умови для відновлення роботи, тому активно переконують мережу повертатися до роботи в Україні. Міністр розповів, що кілька тижнів тому урядова команда встановила зв’язок з українським офісом, а потім і зі штаб-квартирою McDonald’s у США. Також уряд порушив це питання в офіційних контактах з урядом США, адже McDonald’s є одним з найбільш відомих американських брендів. Кулеба зазначив, що «процес рухається».

McDonald’s займає особливе місце у житті багатьох українців — до речі, перший МакДональдз в Україні відкрився 24 травня 1997 року і нещодавно мережа святкувала своє 25-річчя в країні. У багатьох за ці роки сформувалися свого роду ритуали та традиції, пов’язані з McDonald’s.

Чесно зізнаємося, нам, як і багатьом іншим, також дуже не вистачає McDonald’s, тож сподіваємося, що перемовини пройдуть вдало і вже найближчим чином ресторани McDonald’s відновляться роботу в частині міст України, де це дозволяє безпекова ситуація.

Залишається згадати, що раніше McDonald’s вирішив повністю піти з росії та продати увесь бізнес після 32 років роботи — це рішення прийняли через повномасштабну війну, яку розв’язала рф проти України. Від початку повномасштабної війни вже понад 1000 світових компаній і брендів з різних сфер згорнули свою діяльність у рф. Серед них — Apple, IBM, IKEA, Coca-Cola, Audi та багато інших.