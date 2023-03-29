McDonald’s появился в Bolt Food — в приложении представлены 21 заведение Киева и 4 из Львова

С 29 марта 2023 еду из McDonald’s можно заказывать через программу Bolt Food. Доставка будет действовать в радиусе 2 км, а заказ обещают предоставить в течение 30 минут.

Запуск сервиса для заведений быстрого питания McDonald’s будет осуществляться поэтапно – с 29 марта в Bolt Food будут представлены 21 ресторан столицы и 4 ресторана во Львове. После периода тестирования и отработки всех процедур, в приложение будут добавлены остальные киевские и львовские заведения McDonald’s.

Постепенно услуга доставки еды из McDonald’s в приложении Bolt Food будет расширяться на другие города Украины, где работает сервис.

«McDonald’s – это легендарный бренд, и мы очень рады, что Украина наконец-то присоединилась к перечню стран, где Bolt Food и McDonald’s успешно сотрудничают и развивают рынок доставки. Как тут не вспомнить непревзойденную классику из известного кинофильма: «Думаю, что это начало замечательной дружбы». В выигрыше будут все, и, прежде всего, украинские потребители», – заявил Иван Гринчук, руководитель направления доставки еды Bolt Food в Украине.

С сентября 2022 года McDonald’s возобновил работу более 60% ресторанов в центре и на западе страны. С 1 февраля компания открыла еще три ресторана в Киеве, а незадолго до нового года McDonald’s заработал в Буче. На днях еще 5 заведений возобновили работу в Одессе.

Узнать актуальный статус работы заведений можно по ссылке.