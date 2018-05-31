МЭА: В 2017 году было продано более 1 млн электромобилей, всего в мире их уже 3 млн, а к 2030 году это количество может вырасти до 220 млн штук

Международное энергетическое агентство (МЭА) рассказало, что в 2017 году суммарное количество электромобилей превысило отметку 3 млн экземпляров, прирост по сравнению с 2016 годом составил 54%. При этом уже к 2030 году по скромным прогонозам их число вырастет до 125 млн штук, а по оптимистичным — до 220 млн штук.

Самым крупным рынком для сбыта электромобилей ожидаемо стал Китай, где в 2017 году продали половину от всего мирового объема электромобилей — 580 тысяч экземпляров, что на 72% выше, чем годом ранее. На втором месте расположились США с результатом 280 тысяч электромобилей, хотя в 2016 году в этой стране продали только 160 тысяч электромобилей.

Если говорить о доле рынка, то вне конкуренции Норвегия, где в 2017 году электромобили составили 39% продаж от всех автомобилей. Результаты Исландии (12%) и Швеции (6%) скромнее, но все равно достаточно высоки по актуальным меркам. Также стоит отметить Германию и Японию, в котором доля электромобилей выросла более чем в два раза по сравнению с 2016 годом.

Электрические средства передвижения не ограничены исключительно автомобилями, рост также показали скутеры, велосипеды и общественный транспорт. Так, число электрических автобусов выросло за год с 345 тысяч до 370 тысяч штук, а суммарное количество двухколесных электрических средств передвижения превысило отметку 250 млн штук — при этом прирост в данных категориях на 99% обеспечил Китай.

Продолжает расширяться и зарядная инфраструктура. По данным МЭА в 2017 году количество частных зарядок рядом с домами и на рабочих парковках владельцев электромобилей выросло до 3 млн штук. В дополнение к частным зарядкам, по всему миру уже установлено 430 тысяч публичных коммерческих зарядных устройств, четверть из которых — скоростные.

К основным причинам роста продаж электромобилей аналитики относят правительственные инициативы по снижению вредных выбросов; финансовые льготы на покупку электромобилей; снижение себестоимости батарей и т.д.

Источник: IEA