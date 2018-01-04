“Каждый второй – электромобиль или гибрид”: В декабре 52% покупателей автомобилей в Норвегии выбрали электрические модели, тот же показатель за весь 2017 год составил 39%

Норвегия поставила очередной электромобильный рекорд, причем произошло это не в последнюю очередь благодаря успехам компании Tesla. В последнем месяце прошедшего года 52% всех приобретенных в этой северной стране автомобилей оказались электрическими, а тот же результат за полный 2017 год превысил 39%.

Таким образом каждый второй проданный в Норвегии в декабре 2017 года (и каждый третий по итогам года) автомобиль является полноценным электромобилем или подключаемым гибридом, причем с небольшим перевесом над ДВС-моделями. Если учитывать исключительно “чистые” электромобили, то их доля в структуре продаж выросла до 21% в конце 2017 года по сравнению с 16% в конце 2016 года.

Отметим, что декабрь исторически является рекордным в плане продаж электромобилей, но даже с учетом популярности зимних месяцев у потенциальных покупателей рост впечатляет – в декабре 2016 года в Норвегии электромобили составили “всего” 40% от общего количества проданных автомобилей.

Самыми популярными в декабре 2017 года электромобилями стали кроссоверы Tesla Model X, которые привлекли 1429 покупателей и седаны Tesla Model S, проданные в количестве 1032 штуки. В результате эта американская компания поднялась с 14 на 7 место в списке наиболее популярных автопроизводителей в Норвегии, силами всего двух моделей. С началом активных продаж бюджетной Tesla Model 3 компании вполне по силам войти в тройку наиболее популярных производителей по итогам 2018 года.

Как мы уже говорили, доля электрических моделей (BEV+PHEV) за весь 2017 год составила 39,2%, при том что в 2016 году она равнялась 29,1%. Тогда же эта страна достигла отметки в 100 тыс. проданных электромобилей и запланировала увеличить их количество в 4 раза к 2020 году.

Если учитывать все версии, а не только чистые электромобили, то по итогам года на первое место вышел популярный хэтчбек Volkswagen e-Golf с результатом 12,164 проданных автомобилей. Далее следует BMW i3 с результатом 5,036 штук и только третье место в общем списке продаж занимает первая модель без электродвигателя в лице кроссовера Toyota Rav4. Электрокроссовер Tesla Model X занял четвертое место годового рейтинга с результатом 4,748 экземпляров, а седан Tesla Model S – восьмое место с показателем 3,712 штук.

Всего же в рейтинге из 15 самых продаваемых автомобилей за 2017 год можно найти 5 полноценных электромобилей и 13 автомобилей с электрическими двигателями (“батарейные” и гибриды). За счет этого Норвегия в очередной раз снизила средний уровень выброса C02 для новых автомобилей до 74 г/км в декабре и до 82 г/км за весь 2017 год.

Напомним, что эта страна собирается полностью запретить продажу всех бензиновых и дизельных автомобилей уже в 2025 году.

Источник: Electrek