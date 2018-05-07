Норвегия уступила Германии первое место по продажам электромобилей в Европе, так как в первом квартале немцы купили на 70% больше электрических моделей, чем в прошлом году

По результатам первого квартала 2018 года Норвегия уступила место Германии в рейтинге самых «электромобильных» стран Европы. За первые три месяца текущего года немцы купили 17574 электрических автомобилей (включая батарейные и подключаемые гибриды), что на 73,4% больше, чем за тот же период прошлого года.

По данным European Automobile Manufacturers Association (ACEA) этого результата хватило, чтобы впервые обогнать Норвегию (с результатом 16182 электрических модели), жители которой славятся своим исключительно положительным отношением к электромобилям. К числу европейских лидеров по росту спроса на электрические модели также относятся Испания (+53,4%) и Франция (15,3%), а вот Великобритания (9,8%) и Италия (9,0%) остаются довольно консервативными в этом плане.

Впрочем, количество электрических моделей еще слишком мало на фоне результатов классических моделей. Так, лидером продаж первого квартала в Европе ожидаемо стали бензиновые автомобили (доля 55,5% — 2,303,129 штук) с ростом в 14,6%, на втором месте дизельные модели (доля 37,9% — 1,574,333 штук) с падением в 17%, на третьем — автомобили на альтернативном топливе (6,5%), включая электромобили с долей 1,7% от всех проданных автомобилей.

В Европе спрос на автомобили с альтернативными двигательными установками в первом квартале 2018 года вырос на 26,9%. За этот период было приобретено на 34,3% больше чистых электромобилей и на 60,2% больше подключаемых гибридов, при этом общий объем продаж электрифицированных моделей составил 69,898 экземпляров, что на 47% выше, чем годом ранее. За это же время было продано 139,556 экземпляров гибридных автомобилей (HEV), что на 25,7% больше, чем годом ранее.

Эксперты отмечают, что за последний год на улицах крупных городов Германии все чаще можно увидеть электромобили Tesla Model S/X/3, BMW i3, Nissan Leaf и другие. При этом такого доминирования Tesla, как в той же Норвегии не наблюдается (в прошлом году компания заняла только 31 место в рейтинге продаж Германии, при том что Норвегия является для Tesla третьим по объему продаж рынком после США и Китая) из-за того, что электромобили начали покупать более консервативные пользователи, ценящие надежности и знакомый бренд сильнее, чем технологичность. Ситуация для Tesla усугубится еще больше в ближайшие годы, когда свои серийные электромобили в массовом порядке выпустят Volkswagen, Mercedes, BMW, Audi и другие крупные европейские (и не только) автопроизводители.

Напомним, что в декабре 2017 года 52% покупателей автомобилей в Норвегии выбрали электрические модели, тот же показатель за весь 2017 год составил 39%. Таким образом каждый второй проданный в Норвегии в декабре 2017 года (и каждый третий по итогам года) автомобиль является полноценным электромобилем или подключаемым гибридом. Если учитывать исключительно «чистые» электромобили, то их доля в структуре продаж выросла до 21% в конце 2017 года по сравнению с 16% в конце 2016 года. В итоге, Норвегия собирается полностью запретить продажу всех бензиновых и дизельных автомобилей уже в 2025 году.

Источники: Stuff, ACEA