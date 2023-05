Медиакомпания Vice на грани банкротства — на днях она выпустила скандальное интервью с российской военной преступницей марией львовой-беловой

Американская медиакомпания Vice готовится объявить о банкротстве. Об этом сообщают люди, ознакомленные с ситуацией в компании. Соответствующее заявление о банкротстве может быть подано в ближайшие недели.

Компания искала покупателя (и все еще может найти его), чтобы избежать объявления о банкротстве. Заинтересованность в покупке Vice выразили более пяти компаний. Однако шансы на заключение сделки постепенно уменьшаются.

Заявление о банкротстве стало бы мрачным итогом бурной истории Vice. Деятельность Vice начиналась более двух десятилетий назад с выпуска панк-журнала в Монреале. С годами она превратилась в глобальную медиакомпанию с киностудией, рекламным агентством, шоу на HBO и офисами в отдаленных мировых столицах. Эта компания некогда стремилась вытеснить с рынка медиа-истеблишмент и активно привлекала финансирование. Disney, вложив сотни миллионов долларов в Vice, в 2015 году рассматривала возможность покупки компании более чем за $3 млрд. В 2017 году, после раунда финансирования от частной инвестиционной компании TPG, стоимость Vice составляла $5,7 млрд. Но сегодня, по мнению большинства, её стоимость составляет лишь ничтожную долю от этой суммы.

Со временем на рынке цифровых медиа наметился спад. Компания годами пыталась получить прибыль, но постоянно терпела неудачу, теряя деньги и неоднократно увольняя сотрудников. На прошлой неделе Vice сообщила сотрудникам, что закрывает Vice World News – глобальную инициативу по освещению мировых конфликтов и нарушений прав человека. Нэнси Дюбюк, бывший исполнительный директор компании, уволилась в этом году после почти 5 лет работы. Джесси Анджело, глобальный президент компании по новостям и развлечениям, также покинул компанию.

На этом фоне Vice News угодила в скандал. Издание взяло интервью у военной преступницы Марии Львовй-Беловой – уполномоченной по правам ребенка при президенте рф, ордер на арест которой выдал Международный уголовный суд. Её обвиняют в причастности к похищению украинских детей. Издание посчитало нормальным взять интервью у военной преступницы и опубликовать его, распространяя тем самым российскую ложь и пропаганду.

So @VICENews did a sit-down interview with Russia’s commissioner for children’s rights accused by the ICC of mass abduction of Ukrainian children.

What is the actual purpose of doing interviews with war crimes suspects and giving them a platform for spreading more lies? pic.twitter.com/ZFFWcsiuVX

— Ostap Yarysh (@OstapYarysh) May 1, 2023