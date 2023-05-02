Новости Бизнес 02.05.2023 в 13:11

Медиакомпания Vice на грани банкротства — на днях она выпустила скандальное интервью с российской военной преступницей марией львовой-беловой

Вадим Карпусь

Автор новостей

Американская медиакомпания Vice готовится объявить о банкротстве. Об этом сообщают люди, ознакомленные с ситуацией в компании. Соответствующее заявление о банкротстве может быть подано в ближайшие недели.

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Компания искала покупателя (и все еще может найти его), чтобы избежать объявления о банкротстве. Заинтересованность в покупке Vice выразили более пяти компаний. Однако шансы на заключение сделки постепенно уменьшаются.

Заявление о банкротстве стало бы мрачным итогом бурной истории Vice. Деятельность Vice начиналась более двух десятилетий назад с выпуска панк-журнала в Монреале. С годами она превратилась в глобальную медиакомпанию с киностудией, рекламным агентством, шоу на HBO и офисами в отдаленных мировых столицах. Эта компания некогда стремилась вытеснить с рынка медиа-истеблишмент и активно привлекала финансирование. Disney, вложив сотни миллионов долларов в Vice, в 2015 году рассматривала возможность покупки компании более чем за $3 млрд. В 2017 году, после раунда финансирования от частной инвестиционной компании TPG, стоимость Vice составляла $5,7 млрд. Но сегодня, по мнению большинства, её стоимость составляет лишь ничтожную долю от этой суммы.

Со временем на рынке цифровых медиа наметился спад. Компания годами пыталась получить прибыль, но постоянно терпела неудачу, теряя деньги и неоднократно увольняя сотрудников. На прошлой неделе Vice сообщила сотрудникам, что закрывает Vice World News –  глобальную инициативу по освещению мировых конфликтов и нарушений прав человека. Нэнси Дюбюк, бывший исполнительный директор компании, уволилась в этом году после почти 5 лет работы. Джесси Анджело, глобальный президент компании по новостям и развлечениям, также покинул компанию.

На этом фоне Vice News угодила в скандал. Издание взяло интервью у военной преступницы Марии Львовй-Беловой – уполномоченной по правам ребенка при президенте рф, ордер на арест которой выдал Международный уголовный суд. Её обвиняют в причастности к похищению украинских детей. Издание посчитало нормальным взять интервью у военной преступницы и опубликовать его, распространяя тем самым российскую ложь и пропаганду.

Не исключено, что такие недальновидные действия со стороны редакторов и руководства и привели компанию к краху. В случае объявления о банкротстве контроль над остатками Vice может получить крупнейший кредитор компании – Fortress Investment Group. Vice продолжит работать в обычном режиме и проведет аукцион по продаже компании в течение 45 дней, при этом Fortress будет наиболее вероятным покупателем.

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В отличие от других инвесторов Vice, среди которых были Disney и Fox, Fortress владеет основным долгом. Таким образом, в случае продажи, этот долг будет выплачен первым. По словам источника, Disney, которая уже списала свои инвестиции, не получит возврата средств.

Источник: nytimes


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