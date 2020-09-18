Mercedes-Benz показал водородный электрогрузовик GenH2 (1000 км) и пару батарейных электрогрузовиков eActros (200 км) и eActros LongHaul (500 км)





Немецкая компания Daimler Trucks представила сразу три новых электрических грузовика Mercedes-Benz (GenH2/eActrose/Actros LongHaul), которые ориентируются на различные сегменты рынка — от внутригородских до международных доставок, предлагая соответствующий запас хода.

Возглавляет семейство футуристичный Mercedes-Benz GenH2 Truck на базе топливных элементов, которому достаточно двух полных баков жидкого водорода (80 кг, по 40 кг в каждом) из нержавейщей стали для того, чтобы преодолеть расстояние порядка 1000 км. Выбор в пользу жидкого (LH2), а не газообразного) водорода был сделан из-за большей энергетической плотности последнего, что позволило получить сравнимый с классическими дизельными грузовиками запас хода. Полный вес модели составляет 40 тонн, при этом она способна перевозить 25 тонн груза.

Энергетическая система будет способна обеспечить мощность порядка 400 кВт: топливные ячейки 2×150 кВт плюс аккумуляторная батарея на 70 кВтч. Интересно, что батарея будет использоваться для помощи основной установке в тяжелых случаях — при полной загрузке, ускорении или движении в гору. Она сможет подзаряжаться во время торможения (рекуперация) или за счет избыточной энергии топливных ячеек. Ячейки и аккумуляторы будут оснащены продвинутой системой температурного контроля, которая будет поддерживать оптимальную температуру во время движения и зарядки.

В предсерийной версии Mercedes-Benz GenH2 Truck установлены два электродвигателя, которые выдают постоянную мощность 2×230 кВт и крутящий момент 2×1577 Нм и пиковые 2×330 кВт и 2×2071 Нм. Производитель планирует начать тестировать модель в реальных условиях уже в 2023 году, а серийное производство запланировано на вторую половину текущего десятилетия.

Модель Mercedes-Benz eActros LongHaul предназначена для перевозки грузов по постоянным маршрутам с максимальным упором на энергоэффективность, при этом она принадлежит к тому же классу, что и GenH2 Truck. Одного заряда батарей будет хватать примерно на 500 км пути, чего вполне достаточно для доставок между крупными европейскими городами, портами и логистическими центрами. Daimler Trucks запланировала серийное производство батарейного электрогрузовика Mercedes-Benz eActros LongHaul на 2024 год.

Грузовик Mercedes-Benz eActros был представлен еще в 2018 году, однако после цикла тестирования с партнерами в условиях ежедневной доставки компания Daimler Trucks наконец готова запустить модель в серийное производство. Первые экземпляры сойдут с конвейера уже в следующем году, их запас хода будет составлять порядка 200 км, чего вполне достаточно для городских и пригородных доставок.

Все новые электрические грузовики Daimler Trucks, включая «батарейные» и «водородные», будут основаны на новой модульной платформе ePowertrain. Уже в 2022 году на всех ключевых рынках (Европа, США, Япония) компания будет предлагать клиентам электрические серийные грузовики, а с 2039 года хочет полностью перейти на CO2-нейтральные модели.

Источник: Daimler Trucks