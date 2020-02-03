Microsoft передумала насчет съемных процессорных картриджей для моноблочных ПК Surface Hub 2S, решив сосредоточиться на программных обновлениях





Microsoft больше не планирует выпускать в этом году специальные съемные процессорные картриджи для монструозного моноблочного ПК Surface Hub 2S корпоративного класса.

Вышеупомянутые процессорные картриджи выступали одной из отличительных особенностей Surface Hub 2S, предполагая возможность повышения производительности (процессорной и графической) наряду с расширением функциональности. В частности, эти картриджи были частью того же плана, что и возможность наклонять и разворачивать экран на 180 градусов с сохранением ориентации изображения.

Теперь же Microsoft заявляет, что по-прежнему привержена разработке возможности разворачивать экран с сохранением ориентации изображения, только вот когда эти функции появятся, неизвестно.

«Обновление Surface Hub 2S или платная замена вычислительных картриджей может и не потребоваться», — говорит представитель Microsoft на вебинаре. «У нас нет планов по выпуску вычислительного картриджа в 2020 году, потому что оптимальный вариант реализации этих возможностей — наклонения и вращения — не обязательно должен подразумевать именно этот путь».

Вместо выпуска аппаратного картриджа Microsoft решила сконцентрироваться на программном обновлении. Соответствущий крупный апдейт планируется и для Surface Hub 2S (50- и 85-дюймовых версий), и для первой модели Surface Hub. Он будет основан на первом крупном обновлении Windows 10 в 2020 году и принесет более удобные для IT возможности интеграции, развертывания и управления.

Изначально предполагалось, что съемный вычислительный картридж (2X) обновит Surface Hub 2S обеспечит рост быстродействия и обновления до более современной ОС, но теперь неясно, выйдут ли эти картриджи когда-либо. В то же время планы Microsoft по превращению Surface Hub 2S в монитор для подключения других устройств в 2020 году все еще в силе.

Источник: The Verge