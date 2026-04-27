Windows 11 больше не навязывает обновления: Microsoft смягчила условия

Microsoft меняет подход к обновлениям в Windows 11, и новые правила наверняка порадуют многих владельцев ПК. Теперь пользователи могут откладывать апдейты не просто на определенный срок, а фактически на любое время — с возможностью бесконечно продлевать паузу.





Ранее система позволяла остановить обновление максимум на 35 дней. Теперь этот лимит формально сохраняется, но его можно сбрасывать и запускать заново столько раз, сколько нужно. То есть пользователь ставит паузу на 35 дней, а после завершения — снова продлевает ее без ограничений.

Это решение позволяет решить сразу несколько проблем, которые раздражают пользователей уже много лет. Во-первых, неожиданные обновления во время работы, игры или важных задач могут привести к нежелательным перезагрузкам системы и потере результатов. Во-вторых, нередко обновления приводят к сбоям в работе системы. В таких случаях возникает желание отложить установку апдейтов, чтобы сохранить компьютер в рабочем состоянии. В компании объясняют, что изменения появились после отзывов пользователей, которые жаловались на «прерывания из-за несвоевременных обновлений и недостаточный контроль над тем, когда они происходят».





Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Кроме паузы установки обновлений Windows 11, система также дает еще больше гибкости. Теперь во время выключения или перезагрузки всегда можно выбрать вариант без установки обновлений. Это продолжает курс на упрощение взаимодействия с системой, который Microsoft уже начала ранее.

Например, недавно компания позволила пропускать обновления во время первичной настройки устройства (OOBE). Теперь этот подход распространяется и на ежедневное использование.

В то же время стоит заметить, что большинство обновлений содержат исправления безопасности. Компания прямо отмечает, что откладывать их надолго не стоит, даже если технически это стало возможным. Решение об установке теперь полностью на стороне пользователя.

Сейчас новые возможности доступны участникам программы тестирования Windows Insider, в частности в Dev и Experimental-каналах. Массовое развертывание для всех пользователей ожидается позже.

Источник: engadget