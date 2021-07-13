Microsoft покупает компанию RiskIQ, специализирующуюся на вопросах кибербезопасности

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Корпорация Microsoft сообщила о покупке компании RiskIQ – поставщика программного обеспечения для обеспечения безопасности. RiskIQ предоставляет инструменты управления и сбора информации об угрозах для защиты от широкого спектра кибератак через облачные сервисы Microsoft, AWS, локальные серверы, а также атак на цепочки поставок. Хотя Microsoft не назвала сумму сделки, Bloomberg сообщает, покупка RiskIQ обойдётся примерно в $500 млн.

Облачное программное обеспечение RiskIQ обнаруживает проблемы безопасности в сетях и на устройствах. Среди клиентов компании значатся Box, Почтовая служба США, BMW, Facebook и American Express. Компания RiskIQ была основана в 2009 году и постепенно стала важным игроком в области анализа угроз безопасности.

Microsoft пока не представила подробного плана интеграции разработок RiskIQ в свои собственные решения по обеспечению безопасности. Ожидается, что со временем она обязательно будет использовать программное обеспечение RiskIQ в Microsoft 365 Defender, Microsoft Azure Defender и Microsoft Azure Sentinel.

«RiskIQ создал сильную клиентскую базу и сообщество профессионалов в области безопасности, которых мы будем продолжать поддерживать, развивать и расширять», — заявил вице-президент по облачной безопасности в Microsoft Эрик Дорр. «Технологии и команда RiskIQ станут мощным дополнением к нашему портфелю средств обеспечения безопасности, чтобы наилучшим образом обслуживать наших общих клиентов».

Источник: The Verge