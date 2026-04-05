Windows 11 вскоре станет тактильной

ПК на Windows вот-вот станут немного более «осязаемыми» и будут реагировать не только визуально Microsoft сейчас тестирует в Windows 11 новый тип взаимодействия, который не просто показывает, что происходит на экране, — он позволяет это почувствовать.





Обновление, которое разворачивается в последней сборке Insider, вводит тактильный отклик для целого ряда повседневных действий. Он ненавязчив, необязателен и, если реализован правильно, может сделать Windows значительно более отзывчивой.

Что меняется в Windows 11 с тактильным откликом?

В Windows 11 Insider Preview Build 26300.8155 Microsoft добавляет эффекты тактильного отклика для совместимых устройств — в частности продвинутых тачпадов и, возможно, некоторых мышей. Идея проста: определенные действия в ОС теперь будут вызывать небольшую физическую реакцию — что-то вроде легкого прикосновения или вибрации.

Это не случайные толчки. Система разработана так, чтобы реагировать на конкретные взаимодействия: привязку окон к месту, изменение их размера, выравнивание объектов в таких программах, как PowerPoint, или даже наведение курсора на кнопку закрытия.





Функция находится в настройках ввода, где пользователи могут включать и выключать ее, а также настраивать поведение. И что важно — она ограничена только тем железом, которое действительно поддерживает тактильный отклик, то есть на каждом старом ноутбуке она магически не появится.

Вместе с главной функцией тактильного отклика эта сборка также содержит несколько меньших, но полезных усовершенствований. Полноэкранный опыт Xbox переименован в Xbox mode с более плавным первым запуском — чтобы все выглядело более целостно для геймеров. Есть и улучшения «под капотом»: более быстрый запуск программ при старте системы, исправление недавних проблем со входом в некоторых программах и патч для связанного с печатью сбоя, который затрагивал некоторых участников Insider.

Почему Windows внезапно хочет, чтобы вы «чувствовали» свои действия

Тактильный отклик давно стал естественной частью смартфонов — добавляя легкие вибрации для подтверждения прикосновений и жестов, — тогда как Windows в основном полагалась на визуальные и звуковые сигналы. Теперь Microsoft переносит этот тактильный слой на ПК — особенно по мере того, как все больше устройств получают тактильные тачпады и дизайн, рассчитанный на стилус.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Идея проста: уменьшить потребность постоянно смотреть на экран в поисках подтверждения, позволив пользователям чувствовать свои действия. Это также сигнализирует о более широком сдвиге в развитии Windows — движение к более погружному опыту, сочетающему зрение, звук и осязание.

«Почувствуйте легкие вибрации во время привязки окон, выравнивания объектов и т.д.», — именно так описывает новую функцию сам системный раздел настроек Windows 11, рядом с ползунком регулировки интенсивности.

Если все сделано правильно, это может сделать повседневные взаимодействия более интуитивными и отзывчивыми — но здесь важен тонкий баланс. Слишком большой отклик может раздражать, но если Microsoft попадет в цель, эта функция вполне может стать одной из тех, без которых потом трудно представить работу.

Поддерживаются внешние устройства

Примечательно, что тактильный отклик в Windows 11 поддерживается не только тачпадами, но и внешними мышами — в частности Logitech уже выпустила обновление прошивки для своего флагманского MX Master 4, которое добавляет нативную поддержку haptic signals в Windows 11.

Обновление Bolt receiver до версии 5.5.30 позволяет ощущать легкое прикосновение при наведении курсора на кнопку закрытия окна, привязке приложений к краям экрана или перетаскивании окна к границе дисплея.

Это первая сторонняя мышь, которая официально интегрировалась с новой системой тактильных сигналов Windows — и, судя по всему, далеко не последняя. Разработка этой функции начался еще в 2022 году (Winaero), и за это время она прошла долгий путь от скрытого эксперимента до полноценного элемента настроек системы.

Параметры тактильного отклика находятся в разделе Settings → Bluetooth & devices → Mouse → Haptic signals, где доступны как переключатель включения, так и ползунок интенсивности. Microsoft еще не установила четкий список совместимого оборудования, поэтому пока что функция гарантированно работает на Surface Laptop 7, Surface Laptop Studio и некоторых других устройствах с прецизионными тачпадами.





Источник: Digital Trends