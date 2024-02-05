Microsoft сотрудничает с Semafor для создания новостей с помощью ИИ чат-бота

Microsoft, как сообщает Financial Times, выплатит медиастартапу неназванную, но «существенную» сумму денег для спонсирования новостной ленты под названием «Signals»

Signals будет предлагать ленту свежих новостей и анализ больших историй с десятком публикаций в день. Цель — предоставить «разные точки зрения на события со всего мира», что является ключевым направлением стартапа Semafor с момента его запуска в 2022 году.

Microsoft также в ближайшее время планирует объявить о сотрудничестве с другими журналистскими организациями — а именно, школой журналистики Крейга Ньюмарка, Ассоциацией онлайн-новостей и проектом GroundTruth.

Ранее корпорация и спонсируемый нею стартап OpenAI столкнулись с многомиллиардным иском от сайта The New York Times который обвинил компании в бесплатном использовании его статей для обучения чат-ботов с искусственным интеллектом.

Джина Чуа, исполнительный редактор Semafor, участвовала в разработке исследовательских ИИ-инструментов для медиастартапа, которые работают на основе ChatGPT и Bing от Microsoft.

«Журналистика всегда использовала технологии, будь то почтовые голуби, телеграф или что-то другое… сейчас есть набор инструментов, который являются настоящим прорывом в отрасли», — говорит Чуа.

Журналисты Semafor с помощью ИИ будут искать репортажи и комментарии на нескольких языках из других источников по всему миру для создания экстренных новостей — речь идет в частности о китайских, индийских или даже российских (!) СМИ.

«Журналисты должны взять на вооружение эти инструменты, чтобы выжить и преуспевать», — говорит Норин Гиллеспи, бывшая журналистка Associated Press, которая присоединилась к Microsoft три месяца назад, чтобы наладить отношения с новостными компаниями.

Медиастартап Semafor основан бывшим редактором BuzzFeed Беном Смитом и бывшим исполнительным директором Bloomberg Media Джастином Смитом, и финансируется состоятельными людьми, в том числе основателем 3G capital Хорхе Пауло Клеманом и соучредителем KKR Генри Крависом. В 2023 году компания получила более $10 млн дохода и имеет более 500 000 подписок на свои бесплатные информационные бюллетени. Основатели говорят, что Semafor был «очень близок к доходности» в четвертом квартале 2023 года.

Между тем усилия Microsoft по автоматизации новостной ленты не всегда завершались успешно. К примеру, в 2020 году корпорация попыталась заменить редакторов сервисов Microsoft News и MSN искусственным интеллектом — в результате система перепутала двух певиц смешанной расы; или еще более ранние примеры с чат-ботами Tay и Zo — первый за сутки полюбил Гитлера и возненавидел феминисток, а второй называл Windows шпионским ПО и рекламировал Linux. Из недавнего — искусственный интеллект Microsoft «улучшил» статью The Guardian о гибели женщины… опросом о вероятной причине смерти.

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