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MineFree — новое мобильное приложение по минной безопасности от ГСЧС

MineFree — новое мобильное приложение по минной безопасности от ГСЧС

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила о доступности нового мобильного приложения по минной безопасности под названием «MineFree» (Без мин). Его прямое и главное предназначение — повышение уровня защиты гражданского населения от опасных взрывных устройств, возможность сообщения об обнаружении боеприпасов и информировании о территориях, которые несут потенциальную угрозу для населения.

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Приложение предназначено для использования гражданами разных возрастных категорий. Дизайн и интерфейс внедрили агентства Grape и Axicube, а концепцией и разработкой занимались компании Eleken и Quantumobile. Разработчики планируют в дальнейшем постоянно совершенствовать его возможности.

MineFree — новое мобильное приложение по минной безопасности от ГСЧСMineFree — новое мобильное приложение по минной безопасности от ГСЧСMineFree — новое мобильное приложение по минной безопасности от ГСЧСMineFree — новое мобильное приложение по минной безопасности от ГСЧСMineFree — новое мобильное приложение по минной безопасности от ГСЧС

Новое официальное приложение по минной безопасности от ГСЧС позволяет с мобильного телефона выполнять следующие действия:

  • извещать ГСЧС о местах с взрывоопасными и подозрительными предметами;
  • просматривать карту с территориями, определенными ГСЧС как потенциально загрязненными взрывоопасными предметами;
  • ознакомиться со справочником ГСЧС, содержащим известные взрывоопасные предметы;
  • получить уведомление в случае приближения к опасному объекту.

Для зарегистрированных пользователей в приложении разработана специальная электронная форма с фото, описанием, адресом и геолокацией. Эта информация сразу поступает спасателям, что обеспечивает оперативное реагирование ГСЧС и последующее обезвреживание таких предметов.

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Как сообщают в ГСЧС, с начала российской агрессии украинские спасатели изъяли более 176 тысяч взрывоопасных предметов на территории страны. Однако, несмотря на усилия спасателей, более 30% территории Украины считается потенциально загрязненной разными боеприпасами и взрывными устройствами. Ежедневно жители городов и поселков подвергаются опасности из-за оставленного или использованного врагом взрывоопасного оружия на улицах, по дорогах, лесах, полях, реках, озерах и т.д.

Приложение уже доступно для загрузки в официальных магазинах App Store  и  Google Play.

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Ранее журналисты New York Times  проанализировали более тысячи фотографий из Украины с последствиями российских обстрелов и идентифицировали более 2000 боеприпасов. Среди них, по меньшей мере, 210 — запрещены международными договорами. Такие боеприпасы могут представлять серьезную опасность для гражданского населения еще в течение десятков лет после завершения боевых действий. Особенно они опасны для детей, которые по своей природе очень любознательны. Ранее МОН проводило онлайн-урок по минной безопасности для школьников — все материалы в открытом доступе, а Минобразования делились рекомендациями по организации укрытий в школах во время обучения.

По самым оптимистичным прогнозам, Украине  понадобится 5-7 лет для разминирования всей территории. Для разминирования украинские спасатели активно привлекают современные технологии и роботов-саперов, в том числе британские системы TALON и знаменитый американский робот-собака Spot от Boston Dynamics.


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