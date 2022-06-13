Британська QinetiQ передасть Україні десять роботів-саперів TALON

Британський аерокосмічний та оборонний підрядник QinetiQ передасть Україні саперних роботів TALON, які допоможуть з розмінуванням територій, забруднених вибухонебезпечними предметами внаслідок дій російських окупантів. Деталі щодо домовленості повідомив перший заступник керівника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці в Facebook.

За словами Олексія Білошицького, до повномасштабного російського вторгнення Україна вже мала 12 таких роботів. В межах нової угоди QinetiQ відправить Україні десять роботів-саперів TALON. Ця модель здатна не тільки шукати міни, а й ефективно знешкоджує їх.

TALON здатен підіймати до 45 кг і тягнути вантаж до 680 кг. Базовий варіант робота має довжину 86,4 см, висоту — 42,7 см та максимальну вагу — від 52 до 71 кг. Силова установка дозволяє розвивати швидкість до 8,3 км/год і працювати без підзарядки від 2,8 до 4,5 години, а в режимі очікування — до 7 діб.

Роботи-сапери TALON — чергове доповнення в арсеналі сучасної високотехнологічної техніки, отриманої Україною від партнерів з початку повномасштабного вторгнення рф.