Mini Vision Urbanaut — концепт автономного электрического минивэна с трансформируемым салоном

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С развитием систем автономного вождения самым распространенным форматом автомобиля постепенно станет минивэн с трансформируемым объемным салоном и без выделенного места для водителя. Именно такой концепт Mini Vision Urbanaut и был представлен компанией BMW.

Создатели концепта предусмотрели три разных сценария (Mini moments) использования модели: Chill, Wanderlust и Vibe. Первый предусматривает комфортное перемещение из пункта A в пункт B в полностью автоматическом режиме, второй — активную драйверскую поездку с непосредственным участием водителя и третий — режим вечеринки, в котором электромобиль открывает все свои стекла и двери окружающим людям.

В дизайне экстерьера можно отследить две черты классических Mini — круглые фары и «решетку радиатора» характерной формы. Однако выполнены эти элементы с использованием современных средств выражения в виде матричной LED-панели.

Заднюю часть салона занимает удобный мягкий диван, при этом переднюю часть также можно трансформировать в комфортное место для отдыха, развернув водительское место, убрав руль и опустив переднюю панель. Лобовое стекло можно поднять наружу, получив некое подобие балкона для наблюдения за окружающими. Практически все используемые материалы — экологически чистые и перерабатываемые.

Естественно, Mini Vision Urbanaut поддерживает разнообразные цифровые сервисы, включая предустановки освещения, музыки, положения сидений и т.д. для всех разрешенных водителей (членов семьи).

Представители бренда напомнили, что в 2023 году выйдет новое поколение хэтчбека и кроссовера Mini, а вот модель на основе концепта Vision Urbanaut появится не ранее 2027 года.

Источник: Mini