Илон Маск признал "эпичный фейл" и кризис с xAi

Илон Маск признал, что его компания по искусственному интеллекту xAI находится в глубоком кризисе и нуждается в серьезной перестройке. Кроме того, что большинство первоначальных соучредителей покинули компанию, стартап Маска в сфере ИИ xAI в последнее время почти не привлекал внимания медиа.





Производитель чатбота Grok, который уже переживает последствия волны дипфейковой порнографии и материалов сексуального насилия над детьми (CSAM) после «поворота к порно», продолжает бороться за актуальность. После слияния с компанией Маска SpaceX в прошлом месяце еще больше из 12 соучредителей компании объявили в четверг, что покидают ее.

«Последний день в XAI. Дикое путешествие за последние три года, но я рад начать новую главу», — заявил в X соучредитель и руководитель продукта по генерации изображений Гуодун Чжан.

Еще месяц назад половина из 12 человек в команде соучредителей уже уволилась. На сегодня это количество возросло до девяти, то есть осталось только трое, как отмечает Bloomberg. На фоне этого Маск признает, что компания находится в серьезных проблемах — и нуждается в глубокой перестройке.

«xAI была построена неправильно с первого раза, поэтому ее перестраивают с фундамента. То же самое произошло с Tesla», — написавший он в четверг вечером.

Это также может быть признаком того, что Маск готов немного снизить темп, поскольку его предприятия все сильнее переплетаются между собой. В четверг его производитель электромобилей получил правительственное разрешение превратить инвестицию в xAI на небольшую долю в SpaceX, формализовав бизнес-связи, сообщает Bloomberg.





Ожидается, что SpaceX выйдет на биржу позже в этом году с ошеломляющей оценкой в $1,25 трлн. Это может привлечь значительное внимание к деятельности xAI и к ее постоянной проблеме с материалами CSAM, которая уже попала в поле зрения законодателей. Рано утром в пятницу Маск написал еще одно сообщение, заявив, что возвращается к поиску людей, чтобы заполнить многочисленные вакантные роли.

«Многим талантливым людям за последние несколько лет отказали в предложении работы или даже в собеседовании в xAI. Мои извинения. Руководитель по подбору персонала xAI Барис Акис и я просматриваем историю собеседований в компании и снова связываемся с перспективными кандидатами», — добавил он.

Такие кадровые перестановки многих удивили.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

«То есть все настолько плохо, да?» — ответил ютубер Зак «Jerry Rig Everything» Нельсон.

В попытке сделать ставку на программирование с помощью ИИ Маск в попытке сделать ставку на программирование с помощью ИИ нанял двух старших сотрудников из стартапа Cursor, который занимается ИИ-кодированием и, по слухам, ведет переговоры об оценке примерно в $50 млрд.

Кодирование с помощью искусственного интеллекта быстро стало одной из главных тем в Кремниевой долине, превращаясь в перспективное направление роста. Даже ранний лидер OpenAI пытается догнать Claude Code от Anthropic, который достиг значительных успехов в привлечении корпоративных клиентов. Впрочем, Grok от xAI, похоже, опустился на далекое третье место. Компания выпустила модель «Grok Code Fast 1», которую назвала «молниеносно быстрой» и такой, что «отлично справляется с агентским программированием», в августе.

Пользователи выяснили, что компания, похоже, предпочла скорость глубоким размышлениям, значительно отстав от Claude от Anthropic — что является меткой метафорой стиля руководства Маска в этой компании. Финансовые показатели компании также вызывают вопросы. По внутренним документам, xAI в третьем квартале 2025 года зафиксировала чистый убыток $1,46 млрд, тогда как кварталом ранее он составлял около $1 млрд. Несмотря на рост доходов до примерно $107 млн за квартал, расходы остаются значительно выше и тенденция продолжается.

Всего за первые девять месяцев 2025 года компания потратила около $7,8 млрд, инвестируя в дата-центры, графические процессоры NVIDIA и привлечение инженеров. Среди стратегических целей xAI — создание систем искусственного интеллекта, которые смогут работать как «мозг» для гуманоидных роботов Tesla Optimus, что является одним из долгосрочных проектов Маска.

Источник: Futurism