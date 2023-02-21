«Міць. Українська кам’яна» — прибыль от продажи последних запасов соли ГП «АРТЕМСІЛЬ» направят на закупку дронов-камикадзе для ГУР МО

К годовщине полномасштабного российского вторжения ГП «АРТЕМСІЛЬ» и фандрейзинговая платформа UNITED24 представили специальную партию соли. «Міць. Українська кам’яна» расфасована в пачки по 200 граммов. Всего партия состоит из 100 000 пачек, ведь удалось обнаружить 20 тонн соли, добытой в шахтах Соледара.

Соль «Міць. Українська кам’яна» появилась в продаже 21 февраля в сети «Сільпо», а также онлайн на ROZETKA. Стоимость пачки – 500 грн. Однако 465 грн прибыли с каждой пачки направят на формирование флотилии дронов-камикадзе для ГУР. Один дрон стоит $700. Так что за счет продажи соли удастся профинансировать закупку примерно 1650 дронов для нужд украинских защитников.

«Дрон-камикадзе FPV (First Person View) стал революционным средством ведения боя, ведь такие дроны используются буквально как снайперское оружие с расстояния до 8 километров. Установленные камеры и современные средства связи позволяют оператору управлять летательным аппаратом в режиме реального времени, оставаясь при этом на безопасном расстоянии. Благодаря специальной партии «АРТЕМСОЛИ» мы сможем укомплектовать дронами FPV новую ударную группировку, которая в ближайшее время станет на защиту нашей страны по всей линии фронта», — заявил командир спецподразделения БПЛА «Крылья» ГУР МО с позывным «Волонтер».

Отметим, из-за российских обстрелов в шахтах Соледара перестали добывать соль в апреле 2022 года. Это произошло впервые со Второй мировой войны. Цеха «Артемсоли» сгорели, оборудование было уничтожено, здания разрушены, а более 2500 человек покинули свой дом. Часть запасов соли удалось вывезти, но летом 2022 года продукция «АРТЕМСОЛІ» исчезла с полок крупных продуктовых сетей.