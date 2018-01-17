Mitsubishi разработала интеллектуальную камеру заднего вида для “беззеркальных” автомобилей, которая автоматически распознает пешеходов, мотоциклы, грузовики и т.д.

Японский автопроизводитель Mitsubishi заявил, что ему удалось разработать высокопроизводительную камеру, которая предназначена для использования в “беззеркальных” автомобилях нового поколения.

Отметим, что в США еще в 2015 году, а в Европе и в Азии – в 2016 году разрешили использовать на дорогах автомобили, в которых классические зеркала заднего вида заменены связкой из камер и дисплеев. Однако разработка Mitsubishi заметно отличается от простейших систем подобного типа, которые просто снимают изображение за автомобилем и передают его на дисплеи в салоне.

По словам разработчиков, использующая фирменный ИИ (Maisart AI) система самостоятельно различает препятствия и все типы участников дорожного движения, начиная с пешеходов и мотоциклов и заканчивая легковыми и грузовыми автомобилями. Подсвечивая объекты на дисплее и сообщая о них водителю, система повышает дистанцию уверенного распознавания объектов с 30 до 100 метров, а точность распознавания – с 14% до 81%.

В Mitsubishi отметили, что первые “беззеркальные” автомобилях должны выйти на дороги Японии уже в следующем году. Помимо чисто эстетического аспекта и улучшенной аэродинамики автомобилей “без ушей”, что в свою очередь поможет улучшить динамику и снизить расход топлива, подобные системы обеспечат полноценный обзор дорожной ситуации под более широкими углами и без слепых зон.

Источник: Mitsubishi