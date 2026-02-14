Моббинг и харассмент на работе: украинцам разрешат временно перейти на дистанционную форму

В Украине готовят новые правила, которые должны лучше защитить людей на работе от моббинга, харассмента и других унижений. Это заложено в проекте нового Трудового кодекса. Идея заключается в том, что в случае травли или давления на работе, человек не должен ежедневно видеть обидчика и терпеть это дальше.





Сначала проясним термины:

Моббинг — это форма психологического давления, травли или систематического враждебного отношения к работнику со стороны коллег или руководства на рабочем месте. Цель моббинга — унизить человека, подорвать его авторитет или заставить уволиться.

Харасмент — это нежелательное, навязчивое и оскорбительное поведение, которое нарушает личные границы человека и создает для него враждебную или унизительную атмосферу. В отличие от моббинга (который фокусируется исключительно на рабочих отношениях и профессиональной травле), харассмент часто имеет сексуальный, гендерный, расовый или другой дискриминационный подтекст.





Как пояснила заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Дарья Марчак, в случаях моббинга и харассмента работник сможет сам инициировать временный переход на дистанционную работу. Это нужно, чтобы обезопасить личное пространство человека и уменьшить контакт с тем, кто может нарушать его права, пока ситуация рассматривается.

Работодатель не сможет просто «не заметить» жалобу. Он должен отреагировать, запустить внутреннюю проверку и рассмотреть обращение честно и беспристрастно. Если этого мало, работник сохраняет право обратиться в инспекцию труда или в суд. Об этом Марчак рассказала в интервью Укринформ.

В то же время в министерстве отмечают, что заявления о моббинге или харассменте нужно подавать письменно. Решение будут принимать не «со слов», а на основе проверенных фактов и четкой процедуры. Таким образом государство пытается сохранить баланс — защитить работников и одновременно не допустить безосновательного давления на работодателей или коллег.

Этот баланс уже не раз становился предметом судебных решений. Ранее Верховный Суд отказал женщине в восстановлении на работе, не увидев признаков моббинга. Истица утверждала, что ее заставили уволиться из-за психологического давления со стороны руководства и коллектива. Она настаивала, что заявление об увольнении «по соглашению сторон» было формальностью. Однако суд пришел к выводу, что конфликты в коллективе сами по себе не считаются моббингом в понимании закона, и подтвердил законность увольнения работницы.

Источник: Судебно-юридическая газета