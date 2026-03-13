Продажи электромобилей в мире упали на 11%, в Украине — обвалились на 76%

Мировой рынок электромобилей после длительного периода роста начал 2026 год с падения показателей реализации. При этом он демонстрирует заметные региональные контрасты. По данным аналитической компании Benchmark Mineral Intelligence, в феврале в мире продали 1,1 млн электромобилей. Это на 11% меньше, чем год назад, и также на 11% ниже показателя января.





По итогам первых двух месяцев 2026 года глобальные продажи электромобилей достигли 2,2 млн машин, что на 8% меньше, чем за тот же период 2025 года. Аналитики отмечают, что рынок все сильнее разделяется по регионам: Европа быстро растет, Северная Америка резко замедляется, а Китай перестраивается из-за новых правил.

Продажи электромобилей в мире (январь-февраль 2026 года)

Мир: 2,2 млн (-8%)

Китай: 1,1 млн (-26%)

Европа: 0,6 млн (+21%)

Северная Америка: 0,17 млн (-36%)

Другие регионы: 0,37 млн (+84%)

Европа

Европейский рынок электромобилей в феврале вырос на 1% по сравнению с январем и уже показывает +21% с начала года. Основной прирост обеспечивают Германия и Франция.





В Германии продажи электромобилей выросли на 26%, что связывают с новой государственной программой субсидий, которую запустили в начале 2026 года. Франция демонстрирует еще более быстрый рост — + 30%, благодаря действующим программам стимулирования.

Италия также демонстрирует существенный рост продаж электромобилей. В феврале показатель подскочил на 23% за месяц — это лучший результат в истории страны. Всего с начала года рынок вырос на 98%. Причина заключается в новой программе субсидий, запущенной в октябре 2025 года при поддержке фонда восстановления ЕС. Домохозяйства могут получить до €11 тыс. компенсации, а малые компании — до €20 тыс.

Северная Америка

В Северной Америке продажи электромобилей в феврале выросли на 8% по сравнению с январем, но в целом с начала года показатель упал на 36%. Наибольший спад наблюдается в США. Многие производители сообщают о резком падении продаж электромобилей:

Ford — -70%

Honda — -81%

Kia — -52%

Последствия уже ощущает цепь поставок. Производитель аккумуляторов SK On сократил 37% персонала на заводе в штате Джорджия.

В Канада рынок электромобилей также снизился — на 23% с начала года. Правительство пытается стимулировать спрос через новые правила импорта. В частности, договоренность с Китаем позволяет импорт китайских электромобилей со сниженной пошлиной 6,1%.

Прием заявок на импорт открылся 1 марта и продлится шесть месяцев. Канада планирует выдать до 24 500 разрешений.

Китай

В Китай продажи электромобилей в феврале упали на 32% по сравнению с прошлым годом. Это произошло после возвращения налога на покупку электромобилей, который не применялся с 2014 года, а также из-за изменения программы trade-in. Дополнительно на продажи повлияло празднование Китайского Нового года.

Впрочем, экспорт китайских электромобилей резко растет. За первые два месяца 2026 года китайские производители отправили за границу более 500 000 электромобилей, что более чем вдвое больше, чем в прошлом году.

Украина

По данным Укравтопром, в феврале автопарк Украины пополнили 1074 электромобиля. Падение по сравнению с февралем 2025 года составляет 76%, а если сравнивать с январем 2026-го — 63%. Первую пятерку новых электромобилей на украинском рынке «оккупировали» китайские модели:

BYD Sealion 06 — 16 од;

ZEEKR 001 — 13 од;

BYD Leopard 3 — 13 од;

ZEEKR 7X — 11 од;

HONDA eNP2 — 10 од;

VOLKSWAGEN ID.UNYX — 8 ед.

Самыми популярными бывшими в употреблении моделями оказались TESLA Model Y (124 ед.), TESLA Model 3 (117 ед.), NISSAN Leaf (114 ед.), CHEVROLET Bolt (59 ед.) и TESLA Model S (45 ед.).





Другие рынки

За пределами главных рынков спрос на электромобили стремительно растет. В феврале продажи в других регионах мира подскочили на 78% по сравнению с аналогичным месяцем 2025 года.

Особенно выделяется Южная Корея. Там продажи электромобилей утроились за месяц и превысили 37 200 машин, впервые преодолев отметку 30 000 в месяц. Доля электромобилей в стране достигла 30% рынка.

Такой скачок произошел после запуска новой программы субсидий на 2026 год, которая стимулирует покупку меньших и более доступных электромобилей.





Таким образом, мировой рынок электромобилей входит в фазу сильного регионального различия. Европа ускоряет переход на электротранспорт благодаря субсидиям, Китай перестраивает политику, активно экспортирует авто и развивает глобальную сеть быстрых зарядных станций, а Северная Америка и Украина демонстрируют ощутимый спад.





Источник: electrek