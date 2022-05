Monero избежала обвала криптовалютного рынка, но к июню рискует потерять 20% стоимости

Monero (XMR) продемонстрировала удивительную устойчивость против политики Федеральной резервной системы США, которая обвалила большинство криптовалют, в том числе лидера – биткойн (BTC).

Обращение от редакции: Нашим защитникам из 3-го отдельного батальона УДА, которые находятся в Запорожской области, нужны вещи, чтобы противостоять врагу: квадрокоптеры и смартфоны для управления ими, прицелы ночного видения. Реквизиты для перевода средств на карту monobank – Колонович Катерина, номер карты 5375411505235312. Просим приобщиться к сбору средств. Слава Украине!

Цена XMR закрылась на предыдущей неделе на 2,37% выше и составила $217, показывают данные Binance. Для сравнения, BTC, который обычно влияет на более широкий рынок криптовалют, завершил неделю с падением на 11,55%. Вторая по величине криптовалюта, Ethereum (ETH), также упала на 11% за тот же период.

В то время как криптовалютный рынок потерял $163,25 млрд по сравнению с его оценкой на прошлой неделе, снизившись почти на 9%, рыночная капитализация Monero увеличилась на $87, 7 млн, что говорит, что многие трейдеры решили искать безопасности в этой монете, ориентированной на конфиденциальность.

Интересно, что падение стоимости XMR является частью отката, который начался 21 апреля примерно с $290. Это может привести к любому из этих двух результатов: XMR прорывается ниже слияния поддержки около $214, что также совпадает с 200-недельной EMA токена около $161,50, или токен отскакивает и продолжится движение к технической цели роста до $490.

Аналитики прогнозируют период скачков цен, поскольку Monero приближается к предварительному хард-форку, запланированному на 16 июля. Согласно сообщению на GitHub, тестовая версия технического обновления должна выйти 16 мая. Команда, стоящая за проектом, подтвердила, что хард-форк улучшит безопасность сети Monero и снизит комиссию.

#Monero has a network upgrade (hardfork) on July 16th 2022 at block 2668888.

Privacy and performance will be improved! 🎉

The update includes:

🔥Ring sizes will increase from 11 to 16 🔥View tags to speedup wallet/node sync

🔥Multisig fixes

🔥Bulletproof+

🔥 +more!#xmr $xmr pic.twitter.com/jZ5ouk1uqo

— John Foss (@johnfoss69) April 17, 2022