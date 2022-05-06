Биткоин подешевел до $35 тыс. и потянул за собой другие монеты — рынок криптовалют за пару часов потерял более $100 млрд

Согласно информации CoinMarketCap, цена BTC упала на 8,5% за последний день и остановилась на уровне чуть ниже $36 тыс. Ethereum (ETH) показал аналогичные результаты, упав на 7% за последние 24 часа, в результате чего актив торговался чуть выше $2,7 тыс.

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Это падение также сильно влияет на недельную производительность: bitcoin упал на 7% по сравнению с его ценой неделю назад, а ETH упал на 5% по сравнению со своей стоимостью на прошлой неделе.

Среди десяти криптовалют с самой большой рыночной капитализацией, помимо BTC, больше всего упала Cardano, которая потеряла 10%; Solana — 12%, Binance Coin — 8%, Terra — 7% и Ripple — 6,7%.

Такое падение связывают с тем, что Федеральная резервная система США повысила базовую процентную ставку на полпроцента. Дальнейшее повышение и ужесточение денежно-кредитной политики вызвали опасения, что экономика США может погрузиться в рецессию.

Повышение ставки на 50 пунктов в конце апреля также повлияло на стоимость криптовалют. Стоимость BTC тогда снизилась на 3,2%, до $38 236, что стало самым низким уровнем с 15 марта. Вторая по величине монета, Ethereum, снизилась на 4,8% до $2799.