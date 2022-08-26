Монитор Corsair Xeneon Flex OLED плавно изгибается вручную до кривизны 800R

Зачем выбирать между плоским и изогнутым монитором, когда можно использовать оба варианта? В модели Xeneon Flex OLED от Corsair с диагональю 45” используется гибкая панель, которая может быть плоской или изгибаться вплоть до кривизны 800R.

Плоский дисплей можно использовать для работы, изгибая поверхность чтобы погрузиться в мир игры, или придумать свой удобный сценарий использования. Можно регулировать кривизну изгиба, а также изогнуть только одну сторону, если это для чего-то понадобится. Изгиб осуществляется вручную – возможно, в каких-нибудь будущих моделях и появится механическая регулировка.

В мониторе использована панель W-OLED от LG Display. Большой экран с соотношением сторон 21:9 позволит разместить множество или погружаться в единое игровое пространство. Его разрешение равно 3440 x 1440 пикселям. Частота обновления до 240 Гц в сочетании с поддержкой технологий NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync обеспечивает скорость, плавность и реалистичность в играх.

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Экран с антибликовым покрытием дает максимальную яркость 1000 нит. Коэффициент контрастности равен 1350000:1 – в OLED неиспользуемые пиксели просто отключаются. Время отклика 0,03 мс и время включения/выключения пикселя 0,01 мс также порадуют геймеров.

Corsair внедрили сложную систему предотвращения выгорания, гарантирующей. Компания предлагает трехлетнюю гарантию как на выгоревшие, так и на битые пиксели.

Как бы привлекательно все это не звучало, Corsair Xeneon Flex OLED еще не имеет окончательного набора спецификаций, даты выпуска или цены. Финальная информация будет доступна позже в этом году. Оценить монитор вживую можно на выставке Gamescom 2022, которая проходит с 23 по 28 августа в Кельне.

Источник: XDA