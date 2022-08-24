Dune: Awakening, Dead Island 2, Moonbreaker и Under the Waves — Лучшие игры и трейлеры с открытия Gamescom 2022

В рамках мероприятия Opening Night Live (открытия выставки Gamescom 2022) на протяжении двух часов проводились анонсы и демонстрировались трейлеры игр. Рассмотрим наиболее интересные проекты среди них.

Everywhere

Everywhere – это игра с открытым миром, в которой игроки могут создавать свои собственные истории и развивать свою собственную вселенную.

Dune: Awakening

Dune: Awakening – это MMO-выживач с открытым миром. В трейлере человек, похожий на постаревшего Пола Атрейдеса, декламирует знаменитую речь «Страх убивает разум». Заинтересованные игроки уже могут записаться на бета-тест, сроки его проведения пока не называются.

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Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy – это ролевая игра с открытым миром. Её события разворачиваются во вселенной Гарри Поттера. Однако действия происходят в 1800-х годах, задолго до событий фильмов и романов. Она расскажет о студентах Хогвартса, изучающих магию. Игрок сможет выбрать свой факультет в Хогвартсе и посещать занятия в школе чародейства и волшебства, а также исследовать открытый мир.

Under the Waves

Under the Waves – это повествовательная приключенческая игра в подводном мире. Она рассказывает о водолазе Стэне, который пытается преодолеть последствия утраты.

Goat Simulator 3

Новая порция весёлых приключений полюбившегося многим козла выходит 17 ноября на Xbox, PlayStation и ПК. Поддерживается локальный или онлайн кооперативный режим для четырёх игроков.

High on Life

High on Life – это научно-фантастический шутер от Джастина Ройланда, создателя «Рика и Морти», но в этот раз без Рика и Морти. Главному герою предстоит спасать человечество от наркокартеля пришельцев.

Moonbreaker

Moonbreaker представляет собой пошаговую настольную стратегическую игру в реальном времени с элементами одиночной игры, соревновательного многопользовательского режима, кооперативного многопользовательского режима и элементов рогалика. Игра выходит в раннем доступе в Steam с 29 сентября.

Dead Island 2

Dead Island 2 находится на этапе разработки ещё с 2014 года и несколько раз переходила из рук в руки разных студий. Её события разворачиваются в переполненном зомби Лос-Анджелесе, игрокам обещают «кровавый опыт от первого лица», что и показано в трейлерах.

Dead Island 2 станет первой игрой, в которой будет использоваться новая технология Alexa Voice Control. Игра выходит 3 февраля 2023 года на Xbox, PlayStation и ПК.

Источник: The Verge