Геймерша из Флориды выиграла турнир Mortal Kombat с 5-дневным младенцем на руках

Во Флориде геймерша пришла на местный турнир Mortal Kombat с дочкой, которую она родила всего 5 дней назад. И женщина не просто приняла участие, а еще и выиграла.

3D-художница и геймерша под ником Legi0n перенесла изнурительную операцию и сложную беременность, но это не стало причиной пропустить турнир. Для справки: она родила свою дочь 22 сентября 2025 года путем кесарева сечения. Беременность была непростой: врачи диагностировали так называемое «маточное окно» Опасное состояние, когда ткань матки слишком истончена после предыдущих операций и может разорваться во время родов. Из-за риска врачи провели операцию раньше срока.

И вот внезапно женщина захотела поехать на ежемесячное соревнование в Орландо. Казалось она переживает послеоперационный период и должна сосредоточиться на восстановлении… Но решила посоревноваться в Mortal Kombat XL. Хотя геймерша держала младенца на руках, она прошла в финал, обыграв даже собственного мужа. В гранд-финале она встретилась с игроком King Kai и одержала победу со счетом 3-2. Вместе с первым местом Legi0n получила $28 призовых и приглашение на мероприятие DreamHack Atlanta в конце октября.

В соцсетях ее победа быстро разлетелась. Пользователи восхищались тем, как она одновременно играла и успокаивала ребенка. Legi0n призналась, что эта победа для нее имеет значительно более глубокий смысл: она хочет, чтобы люди не забывали о своих интересах. Зато когда ребенок немного подрастет у них будет еще одна идея для уикенда — посмотреть премьеру «Мортал Комбат 2» через 7 месяцев.

Геймерша откровенно поделилась болезненными моментами материнства. Она призналась, что дважды была на грани жизни и смерти из-за осложнений во время родов — и не только в этот раз. Особенно трагичным был ее первый опыт, когда дочь Альсина прожила всего 11 дней. Причиной стала опухоль, вызванная редким синдромом Касабаха-Мерритта.

«Я хочу очень громко говорить о том, насколько серьезными являются беременность и роды в целом. Вы можете буквально умереть, и я чуть не умерла. Дважды», — рассказывает женщина.

После смерти Альсины Legi0n сделала пожертвование Национальной организации редких заболеваний (NORD). А также передала им медицинские записи своей дочери, чтобы помочь врачам и исследователям лучше понять это состояние и найти способы лечения для других детей. И вот сейчас она стала примером, что можно и строить семью, и не забывать о собственных хобби и интересах. Хотя для этого понадобится больше усилий.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: Dexerto