Выход фильма "Мортал Комбат 2" отложили на 7 месяцев — новая дата

Намеки о переносе «Мортал Комбат 2» появились еще после первых тестовых показов, а сейчас Warner Bros. официально объявила, что фильм выйдет позже на 7 месяцев.

Изначально релиз «Мортал Комбат 2» планировали на октябрь этого года, новая дата — 15 мая 2026-го. Источники Deadline (которые, очевидно, тесно связаны со студией) представляют задержку как «разумный ход», поскольку весенне-летний слот якобы принесет фильму «гораздо больше успеха», чем осенний. Для Warner Bros. нынешний май отметился кассой в $300 млн по всему миру для нового «Пункта назначения», что значительно превысило прогнозы.

В случае «Мортал Комбат», откровенно говоря, планка невысокая. Первый фильма 2021 года получил посредственные отзывы и заработал всего $84 млн, чего, впрочем, хватило для запуска продолжения. Вместе с тем, новая лента предлагает «хитрый кастинг» в виде звезды «Пацанов» Карла Урбана, как Джонни Кейджа, после того, как главного героя первой Коула Янга (Льюис Тан) встретили несколько противоречиво; а также имеет преимущество в том, что наконец-то покажет турнир.

Хироюки Санада повторит роль Скорпиона наряду с такими актерами как Джессика МакНэйми (Соня Блэйд), Джош Лоусон (Кано), Таданобу Асано (Райден), Мехкад Брукс (Джакс), Луди Лин (Лю Кен), Чин Хан (Шан Цун), Джо Таслим (Би-Хан и Саб-Зиро, который появится в своей темной версии Нуба Сайбота), а также Макс Хуан (Кунг Лао). Среди новичков: Аделин Рудольф (Китана), Мартин Форд (Шао Кан), Тати Габриэль, Десмонд Чиам, Ана Тху Нгуен и Дэймон Херриман.

На прошлой неделе нам также представили новый взгляд на Бараку (Си Джей Блумфилд) — кочевого мутанта из рода Таркатанов и персонажа, чья каннибалистическая жестокость в играх почти не имела равных среди «коллег».

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Руководит фильмом Саймон МакКуойд, для которого первый «Мортал Комбат» стал режиссерским дебютом после работы исключительно над рекламными роликами. Сценарий к сиквелу написал Джереми Слейтер.

Ранее мы уже видели постеры персонажей и первый трейлер, который побил рекорд жанра с более чем 100 млн просмотров в сутки.