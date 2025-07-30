Новости Наука и космос 30.07.2025 comment views icon

Мозг включает иммунную тревогу рядом с больными — достаточно лишь фото, как кто-то кашляет

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Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Мозг включает иммунную тревогу рядом с больными — достаточно лишь фото, как кто-то кашляет

Швейцарские исследователи выяснили, что человеческий мозг активирует первые клетки иммунной системы даже в случае приближения к больным.

Для получения соответствующих результатов исследователям пришлось провести сканирование мозга и взять анализы крови у добровольцев. Участники надевали очки виртуальной реальности, чтобы увидеть аватарки людей с сыпью, кашлем или другими симптомами заболевания. 

По словам соавтора исследования, нейробиолога из университетской клиники Лозанны, Андреа Серино, результаты демонстрируют способность мозга предвидеть и выбирать правильную реакцию. Иммунная система довольно быстро реагирует на инфекции, однако не всегда способна достаточно быстро преодолеть серьезные заболевания. Организму было бы полезно распознавать возможность заражения и организовывать превентивный ответ.

Для изучения способности организма людей предвидеть атаку патогенов, Серино и его коллеги предоставили добровольцам гарнитуры Oculus Rift от Google и показывали им аватары людей с симптомами болезни, которые приближались все ближе и ближе к участникам, но не касались их. Некоторые аватары имели признаки инфекционного заболевания, другие, принадлежавшие к контрольной группе, выглядели здоровыми. 

Мозок вмикає імунну тривогу поряд з хворими - достатньо лише фото, як хтось кашляє
Nature Neuroscience

Другой группе добровольцев не показывали аватаров, однако сделали прививку от гриппа, которая имитировала воздействие реальных патогенов. Исследователи обнаружили, что приближение аватара человека с симптомами болезни активизировало у добровольцев области мозга, связанные с личным пространством. Эти области непосредственно прилегают к телу. Затем был всплеск активности в «сети значимости» мозга — ряде областей, участвующих в распознавании важных событий, включая угрозы, и реагировании на них.

Эта активность мозга спровоцировала увеличение количества врожденных лимфоидных клеток, которые входят в первую линию иммунной защиты организма. Концентрация этих клеток была больше у людей, которым показывали аватары больных. Иммунная активность у участников, к которым приближались инфекционные аватары, была аналогична активности у участников, получивших вакцину от гриппа.

Исследователи утверждают, что результаты могут помочь улучшить вакцины. Виртуальная реальность может усилить активацию иммунных клеток, на которые направлены вакцины. Это может усилить иммунный ответ на вакцины и, следовательно, повысить их эффективность.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Neuroscience

Источник: Nature 

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