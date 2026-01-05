MSI представила монитор MPG 341CQR с пятислойным Tandem OLED и субпикселями RGB Stripe — 360 Гц и 0,03 мс за $1100

На выставке CES 2026 компания MSI представила монитор MPG 341CQR QD-OLED X36. Это не просто очередное обновление дизайна, а глубокая техническая модернизация, которая базируется на новейшей панели от Samsung Display.

Структура V-Stripe и Tandem OLED

Главной проблемой предыдущих поколений QD-OLED была специфическая треугольная структура субпикселей, из-за которой текст на экране выглядел размытым, а на границах контрастных объектов появлялись цветные контуры. В новой 34-дюймовой сверхширокой панели (3440×1440 пикселей) Samsung применила технологию V-Stripe. Она предполагает, что красный, зеленый и синий субпиксели теперь расположены вертикально, как в традиционных LCD-панелях. Такой подход идеально совместим с механизмами рендеринга шрифтов Windows.

Интересная техническая деталь: красный субпиксель в этой структуре является самым большим, поскольку он отвечает за значительную часть восприятия яркости. Синий субпиксель, наоборот, сделали наименьшим, чтобы замедлить его старение и продлить срок службы панели. Сама же матрица является 5-слойным стеком Tandem OLED 5-го поколения, что позволило достичь впечатляющих показателей скорости и яркости.

«Используя структуру QD-OLED с верхним излучением, которая обеспечивает преимущества в яркости, вместе с улучшением эффективности органических материалов и оптимизацией конструкции, мы смогли массово производить высокопроизводительный мониторный дисплей, сочетающий в себе четыре ключевые особенности: пиксельную структуру V-Stripe, сверхширокое соотношение сторон, высокую частоту обновления и повышенную яркость», — заявил представитель Samsung Display.

Массовое производство новых панелей уже началось, с декабря 2025 года их поставляют производителям потребительских устройств.

Характеристики MSI MPG 341CQR

Монитор MSI MPG 341CQR предлагает частоту обновления 360 Гц. Это значительный шаг вперед по сравнению с 240 Гц в предыдущих моделях, таких как MPG 341CQPX. Время отклика составляет минимальные 0,03 мс (GtG). Радиус искривления экрана 1800R обеспечивает комфортное погружение в игровой процесс или работу.

Относительно яркости, панель демонстрирует пиковые 1300 нит (при 3% APL) и 510 нит (при 10% APL). Устройство получило сертификаты VESA DisplayHDR True Black 500 и VESA ClearMR 18000. MSI использовала защитное покрытие DarkArmor Film третьего поколения. По данным компании, оно обеспечивает на 40% более глубокий черный цвет при внешнем освещении, а твердость поверхности выросла с 2H до 3H, что делает экран в 2,5 раза более устойчивым к царапинам.

Для борьбы с выгоранием интегрирована система OLED Care 3.0 и датчик AI Care. Последний использует CMOS-сенсор, который каждые 0,2 секунды проверяет наличие пользователя перед монитором с помощью локального NPU-процессора. Система не сохраняет и не передает изображение. Набор интерфейсов включает в себя:

HDMI 2.1 (с поддержкой 4K 120 Гц, VRR и ALLM);

USB-C с режимом DisplayPort Alt и передачей мощности до 98 Вт;

Встроенный KVM-переключатель для управления двумя устройствами одной парой мыши и клавиатуры.

Дизайн также претерпел изменения. Новое плоское основание подставки занимает на 62% меньше места на столе. Кроме того, блок питания теперь встроен в корпус, что избавляет пользователя от лишних кабелей под столом. На монитор предоставляется 3-летняя гарантия от выгорания панели.

MSI пока не объявила официальную стоимость монитора MPG 341CQR QD-OLED X36. По предварительным данным, цена в США ожидается на уровне $1099, а в Великобритании — около £1000.

