Мультфильм «Дикий робот» и Педро Паскаль в роли лиса получили 100% на Rotten Tomatoes

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Новый анимационный фильм «Дикий робот», персонажа которого, лиса Финка, озвучил Педро Паскаль, стартовал Rotten Tomatoes с единогласным одобрением критиков.

Мультфильм рассказывает о роботе по имени Роз (ROZZUM unit 7134, оригинальная озвучка Люпита Нионго), который потерпел кораблекрушение и должен подружиться с жителями острова, чтобы выжить и даже стать приемным отцом (или матерью?). «Дикий робот» создан режиссером Крисом Сандерсом вместе с DreamWorks Animation. Вот что пишут критики:

«Дикий робот» — это отличный многослойный фильм, который привлекает зрителей всех возрастов», — Надин Уитни, AWFJ.org.

«Это самая креативная и оригинальная анимация, которую мы видели от большой студии за довольно долгое время», — Луис Робертс, Loud and Clear Reviews.

«Мгновенная анимационная классика», — Нейт Адамс, The Only Critic.

«Дикий робот» рассказывает сладкую историю, которая должна поразить любую аудиторию, адаптируя популярные книги Питера Брауна и используя великолепную анимацию, чтобы сделать это невероятным кинематографическим опытом», — Эйб Фридтанцер, Awards Buzz.

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«Влияние «Железного великана» и «Небесного замка» довольно очевидно, но «Дикий робот» создает свою особую атмосферу», — Эндрю Вебстер, The Verge.

«С «Диким роботом» Сандерс нашел новый способ создать визуальный диссонанс, который почти подсознательно проникает в наш мозг и питает центральную идею фильма. И это гипнотично», — Билге Эбири, New York Magazine / Vulture.

«Дикий робот» дебютировал на Международном кинофестивале в Торонто. Премьера фильма в кинотеатрах состоится 17 октября в Украине, 27 сентября в США и 18 октября в Великобритании.

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Источник: GamesRadar

Раздел Кино выходит при поддержке ?

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